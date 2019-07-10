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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin İzle

Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin İzle

Doktor detayları

Süt Ürünleri Organik Ürün Milyar Dolar Rganik Meyve Organik Meyve 

-Doktorun açıklamaları

( BURSA ) BURSA

- Madicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, organik ürünler kadar mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin kanser riskini azalttığını söyledi.

Son dönemde organik ürünlerle beslenmenin sağlık üzerine olumlu etkilerinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Kayıhan Engin, "Fransızlar tarafından yapılan bir çalışma ile bu konuya ışık tutulması hedeflendiği. Ekserisi kadın olan 70 bin kişiyi kapsayan çalışmada 5 yıl boyunca organik ürünlerle beslenenlerle hiç organik ürün kullanmamış olanlar karşılaştırıldı. Çalışma kurgulanırken katılanların sosyoekonomik seviyeleri, fiziksel aktiviteleri, sigara kullanımı, alkol tüketimi, vücut ağırlığı ve ailede kanser öyküsü gibi unsurlar göz önüne alındı. Sonuçta organik meyve, sebze, süt ürünleri ve et tüketenlerde lenfoma oranının azaldığı gözlenirken, özellikle menopoz sonrası gelişen meme kanseri riskinin önemli oranda düştüğü belirlenmiştir. Oranlar lenfoma için yüzde 76 ve meme kanseri için yüzde 34 olarak verilmiştir. Lenfomalarda azalma özellikle pestisitler ile lenfoma arasındaki ilişki bilindiğinden açıklanabilir bulunmuştur. Meme kanserinde de pestisitlerin östrojen benzeri fonksiyon gösteren bileşenleri artırmış olması ve hormonlarla meme kanseri arasında bilinen ilişkiyi pekiştirmiş olabileceği vurgulanmıştır" dedi.
Yapılan araştırmaya göre kanser riskinin azaltılmasında organik tabanlı beslenmenin katkıda bulunabileceğinin ifade edildiğini belirten Kayıhan Engin, "Elbetteki çalışmaya yönelik eleştiriler de gecikmemiştir. En büyük eleştiri de tüketilen ürünlerdeki pestisit oranlarının incelenmemiş olmasıdır. Bu doğrultuda eleştiren uzmanlar sonuçları henüz olgunlaşmamış olduğunu ve bu sebeple böylesi bir diyet değişikliğinin önerilemeyeceğini belirtmişlerdir. Aynı uzmanlar kanser riskinin azaltılması için organik olsun olmasın daha çok sebze ve meyve tüketilmesinin daha iyi olacağını vurgulamaktadır. Organik ürün pazarı Avrupa ve Amerika'da giderek artmaktadır. Verilere göre organik ürün satışları 45 milyar dolara ulaşmaktadır. Organik ürün tanımlamasında önemli bir noktadır. Organik ürünlerin hiçbir pestisit ya da genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar içermemesi gerekmektedir. Etinden hiçbir hormon ya da antibiyotik verilmemiş hayvanlardan elde edilmesi gerekmektedir. Bu tür ürünler henüz piyasadaki ürünlerin yüzde 5,5'ini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.
Engin, organik ürünlerin yanı sıra mevsiminde meyve ve sebze tüketmenin de kanser riskini azaltabileceğini sözlerine ekledi.
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