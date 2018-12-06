Kanser hastası kadına 58 yıl sonra gelen anlamlı sürpriz İzle

-doğum günü pastasından detay

-Bağcı'nın pastayı üflemesi

-Pasta kesimi

-Bağcı'nın dua etmesi

-Ayşe Bağcı röp.

-Kızı Fadime Yapıcı röp.

-Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Tansu Gökay Tarhan röp.

-detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- İlk doğum günü pastasını hastanede kesti, ilk dileği "Allah'ım beni çocuklarıma bağışla" oldu ANTALYA



- Antalya’da kolon kanseri kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatında ilk defa doğum günü pastası üflemenin mutluluğunu yaşadı. Mumları üfledikten sonra ellerini açan Bağcı, "Allah’ım beni çocuklarıma bağışlasın" dileğinde bulundu. Manavgat ilçesi Yeşilbağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 6 çocuk sahibi Ayşe Bağcı (58), yaklaşık 2 yıl önce karın ağrısı ve şişliği nedeniyle başvurduğu hastanede, kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyat ve kemoterapi tedavisinin ardından, 23 Ekim tarihinde Kepez Devlet Hastanesi Palyatif Merkezi Bölümüne sevk edilen Bağcı’ya hastane ekibi moral olması için son derece anlamlı bir sürpriz yaptı. Hastane içerisindeki bekleme odasında düzenlenen doğum günü organizasyonuna, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Alp, hastane personelleri, Bağcı’nın çocukları, diğer hasta ve yakınları katıldı.

Hasta yatağından tekerlekli sandalye ile salona getirilen Bağcı, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Hayatında ilk defa doğum günü kutlayan Bağcı, üzerinde sağlıklı halinin resminin bulunduğu doğum günü pastasını torunuyla üfledikten sonra, "Allah’ım beni çocuklarıma bağışlasın" dileğinde bulundu. "Allah inşallah kabul eder" Mutluluğu gözlerinden okunan Ayşe Bağcı "İlk defa doğum günü kutluyorum. Çok iyi hissettim. Herkese teşekkür ederim. Bir dilek tuttum, Allah inşallah kabul eder" şeklinde duygularını dile getirirken, kızı Fadime Yapıcı da annesinin çok mutlu olduğunu belirterek hastane yetkililerine teşekkür etti. Bağcı’nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Tansu Gökay Tarhan da, tedavi için gereken her türlü sürecin gerçekleştiğini söyledi.



Doğum günü kutlamasının kendisine moral olduğunu kaydeden Tarhan, "Bundan sonraki süreçte daha iyi, daha ağrısız bir süreç geçirmek için bize geldi. Bugün de doğum gününü kutladık. Ona moral oldu" dedi.



