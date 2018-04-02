Kanser Haftası - TRABZON

- Otelin toplantı salonundan katılımcı detayları - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fazıl Aydın sunumuKanser Haftası - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Aydın: - "Tüm kanserlerin yüzde 15 - 20'sinin nedeni enfeksiyonlardır"TRABZON (AA) - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fazıl Aydın, tüm kanserlerin yüzde 15 - 20'sinin nedeninin enfeksiyonlar olduğunu söyledi.
Aydın, dernek üyeleriyle "Kanser Haftası" dolayısıyla bir otelin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kanserin nedenleri hakkında bilgi verdi.Mide kanserinin 1940'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde görülen en sık kanser türü olduğunu belirten Aydın, soğutucu ve buzdolaplarının gelişmesiyle ABD'de görülen kanserlerde azalma meydana geldiğini ifade etti. Aydın, kanser hastalığının nedenlerinden birinin obezite olduğuna işaret ederek, "Son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye'de en çok konuşulan konu obezite ve beslenmedir. Obezite büyük bir sağlık sorunu ve düzensiz beslenme ile aşırı kalori alma, yağlanma, tatlı ve şekerli gıdalarla beslenme obezitenin en önemli sebeplerinden biridir." dedi. Tüm kanserlerin yüzde 15 - 20'sinin nedeninin enfeksiyonlar olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:"Karaciğer kanserlerinin nedeni hepatit B ve C virüsleri, rahim ağzı kanserinin nedeni human papilloma virüsü dediğimiz bir virüs, lenfoma, lösemi gibi hastalıkların birçoğunda sorumlu virüslerdir. Biz bu virüslere karşı korunursak, aşısı çıkan ki hepatit B ve human papilloma virüsü aşısı kullanılıyor, bu aşıları yaptırırsak birçok kanserden de korunmuş oluyoruz."Prof. Dr. Aydın, dünyada kanserin rölatif olarak arttığını kaydederek, "Çünkü diğer hastalıklar azalıyor. Örneğin en başta enfeksiyon hastalıkları azalıyor. İnsan ömrü de uzuyor." ifadesini kullandı.Okullarda beden eğitimi ders saatlerinde artış olması gerektiğini vurgulayan Aydın, okul kantinlerinde bulunan otomatlarda satılan şekerli içeceklerin yasaklanması gerektiğini savundu.Aydın, Trabzon şehir merkezinde yeşil alanların az olduğunu, yeni yapılan yerleşim alanlarında bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.