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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı

Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı

Ambulans helikopter havadan gelişi ve piste inişi

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Kalp Krizi Helikopter 

-Kalp krizi geçiren mahkum Ambulanstan sedye ile alınması ve helikoptere götürülüşü
-Ambulans helikopterin kalkışı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı. Bafra Açık Cezaevinde yatmakta olan hükümlü Gündüz Öztürk, cezaevinde rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Öztürk’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kalp krizi geçiren mahkum için Samsun’dan ambulans helikopter istendi. Bafra 112 Helikopter Pisti'ne inen ambulans helikopterle, kalp krizi geçiren mahkum Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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