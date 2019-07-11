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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Kalp hastaları, güneş ışınlarına dikkat'

'Kalp hastaları, güneş ışınlarına dikkat'

-hoca röp

Hastalık Su Tüketimi Kalp Hastası Güneş Işığı Kalp Hastaları 

--hoca çalışma detayı

( SİVAS ) "Kalp hastaları, güneş ışınlarına dikkat"- Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, aşırı sıcakların kalp hastalarında ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.

SİVAS

- Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, aşırı sıcakların kalp hastalarında ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp hastalarının güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda mümkün olduğunca serin yerde kalmaları gerektiğine dikkat çekip “Mevsimsel olarak baktığımız zaman sıcak havaların gelmesi ile birlikte kalp hastalarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar yer almaktadır. Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, çok sıcak havalarda veya güneş ışınlarının dik geldiği safhalarda mümkün olduğunca serin yerde kalmalarını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar sabah ya da akşam serinliğinde dışarı çıksınlar. Çünkü öğlen saatinde çıktığımız zaman bahsettiğimiz gibi yoğun sıvı kaybı neticesinde istemediğimiz komplikasyonlar, ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp spazmları, kalp damarlarında ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sıcak havalarda serin yerlerde bulunmayı, ille de çıkmamız gerekiyorsa sabah ya da akşam serinliğinde çıkmamız bizim için çok önem arz etmektedir “dedi.
Kalp hastaları tatilde dikkatli olmalı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp hastalarının tatile gittiklerinde güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak dönemde havuza ve ya denize girmelerini önermediklerini belirterek aşırı sıcaktan sonra hızla soğuk bir suya atlamak ciddi bir ısı farkı oluşturduğunu ve kalpte zorlayıcı etkiler meydana getirdiğini söyledi.

Yücel, “Kalp hastaları tatile gittiği zaman ne yapabilir. Sırf kalp hastası için değil normal sağlıklı bir birey içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak dönemde havuza ve ya denize girmelerini önermemekteyiz. Çünkü aşırı sıcaktan sonra hızla soğuk bir suya atlamak ciddi bir ısı farkı oluşturmakta ve kalp üzerine zorlayıcı etkiler meydana getirmektedir. Bu da kalp hastalıkları noktasında hastamızda istemeyeceğimiz komplikasyonlar, sorunlar ortaya çıkarmaktadır. O yüzden dediğim gibi denize gireceksek serinlikte veya akşam. Serinlik derken güneş ışığının dik gelmediği sabah erken saatleri veya akşamüzeri öğleden sonra şeklinde denize girmeleri bizim tavsiye edeceğimiz noktalardır. ’’ dedi.
Kalp hastalarının spor yapabileceğini fakat sıvı alımını aksatmamaları gerektiğini belirten, Yücel, “ Kalp hastaları spor yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama belirttiğimiz gibi sıvı alımını kesinlikle aksatmamaları gerekmektedir. Sporla beraber aşırı sıcak havanında etkisiyle yoğun terle sıvı kaybı ortaya çıkmakta bu da kalbin iş yükünü artırmakta, kalp hızını artırmaktadır. Bunu engelleme içinde yoğun su tüketimi, sıvı tüketimi mutlaka bizim vazgeçilmezlerimiz arasında olmalıdır. “şeklinde konuştu.
(VK-GF-
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