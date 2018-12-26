Kalbi göbeğinde olan bebek herkesi şaşırttı

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( VAN )- Lokman Hekim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel:- “Türkiye’de 3 yılda bir gözükebilen bir vakaydı” VAN - Bitlis'in Güroymak ilçesinde kalbi göbeğinin dış kısmında dünyaya gelen ve görenleri şaşırtan bebek Savucu Van’da tedavi altına alındı. Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesinde kalbi dışarıda dünyaya gelen ve komplike kalp anomalisi olan bebek Savucu, Lokman Hekim Van Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık bir aylık olan 2 bin 400 gram ağırlığındaki bebek hemen ameliyata alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel, “Beş milyon doğumda bir gözüken kalbin karında olduğu bir hastaydı. Yani Türkiye’de yılda kabaca 1,5 doğum olduğunu düşünürsek, bu üç yılda bir gözükebilecek bir vakaydı. Bunu da opere ettik. Normalde yaşama şansı hiç yoktu, ama bu şansı çocuğa vermiş olduk” dedi.

500 gramlık bir çocuğun İstanbul, Ankara veya İzmir’de doğmasındansa Van’da doğmasının çocuk açısından daha büyük bir şans olduğunu vurgulayan Başel, “Çünkü burada böyle çocukların yaşama şansı daha yüksek. Bizler bu anlamda imkanlar ölçüsünde hastaların başka illere gidip hem hasta yakınlarının mağdur olmasını önlüyoruz hem de hastaların devlete getireceği ilave ekonomik yüklerden kurtarmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Doğuda doğum oranlarının batıya oranla daha yüksek olduğunu dile getiren Başel, bu anlamda bölgenin en büyük yeni doğan yoğun bakım yatağına sahip olduklarını söyledi.



Doğuştan gelen kalp hastalıklarının tüm ülkede olduğu bölgede de gözükmekte olduğunu ifade eden Başel, “Bunlar eğer burada tedavi olamazlarsa uçak ambulans ile Ankara ve İstanbul gibi illerdeki hastanelere sevk edilmektedir. Bu da devlete ciddi bir ekonomik yük getirmektedir. Biz de elimizden geldiği kadar, tecrübe ve yoğun bakım imkanlarının da el verdiği ölçüde hastaları ameliyat etmekteyiz” diye konuştu.

Bir ayda kalbinde komplike kalp anomalisi olan üç kilogramın altında üç bebeği başarıyla ameliyat ettiklerini de sözlerine ekleyen Başel, “Birisi makineden ayrıldı, diğer ikisi de makineden ayrılma moduna girdi. Sağlıkları iyiye gitmektedir” dedi.

Lokman Hekim Van Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Selçuk Bektaş ise, bölgenin en büyük yeni doğan ünitesine sahip olduklarını dile getirerek, “Yaklaşık 5-6 milyon nüfusa bakan bir yeni doğan ünitesine sahibiz. Bölgemizde yeni doğan doğumları çok olmakla birlikte doğuştan anomalisi olan hastalarımız da fazla olmaktadır. Bu ay içerisinde üç kilonun altında ağır kalp anomalisi olan 3 hastamızın ameliyatları başarılı bir şekilde yapıldı” şeklinde konuştu.



