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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kalbe takılan 'tıkaç' felç riskine karşı koruyor - SAMSUN

Kalbe takılan 'tıkaç' felç riskine karşı koruyor - SAMSUN

Kalbe takılan "tıkaç" felç riskine karşı koruyor - SAMSUN - Hastanenin genel görüntüsü - Yöntemle ilgili bilgisayar görüntüleri - Hasta üzerinde yöntemden görüntüler - Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Can Yontar ile röportaj - Kan sulandırıcı ilaçlar içemeyen hastalar, felç riskine karşı kalplerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takılan tıkaçla korunuyor - Doç. Dr. Osman Can Yontar:"Mide ve beyin kanaması geçirmiş hastalar için bu yöntem büyük bir umut. Bu sayede hastalarda inme riskini azaltmayı istiyoruz"SAMSUN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, mide ve beyin kanaması geçirmiş ancak kan sulandırıcı ilaç içemeyen hastaların kalbine, felç riskine karşı tıkaç takılıyor.Hastanenin kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Can Yontar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ritim bozuklu hastalarına uyguladıkları yöntemin felç riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Pıhtı atma riskine karşı hastaların kan sulandırıcı ilaçlar kullanarak bu riski azaltmaya çalıştıklarını ancak mide ve beyin kanaması geçiren hastaların bu ilaçları kullanamadığını ve pıhtı atmasına bağlı olarak felç geçirme riskiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Yontar, söz konusu yöntemle, kan sulandırıcı içmeden bu riskin ortadan kaldırıldığını anlattı.Doç. Dr. Yontar, dünyada ve Türkiye'de uygulanan yöntemin, geçen yıl eylül ayında Sosyal Güvenlik Kurumunun cihazı karşılaması üzerine uygulanmasında artış sağlandığını belirtti.
Kalbinde ritim bozukluğu olan hastaların kalbinde biriken kanın pıhtılaşarak bulunduğu yerden kopup beyine ulaşmasıyla inme riskinin oluştuğuna işaret eden Yontar, "Kan sulandırıcı ilaçların bazı yan etkileri bulunmaktadır. Mide ve beyin kanaması yapmak gibi riskleri bulunmaktadır. Bu hastalar mide ve beyin kanaması geçirdikten sonra pıhtı riskine karşı bu ilaçları kullanmaları zor olmaktadır. Bu hastalarda önleyici bir işlem olarak kalbin içinde pıhtının birikebileceği bazı bölgelerin 'apandeks' dediğimiz sol kulakçığa bağlı kör bir cebin bir tıkaçla kapanmasıyla burada pıhtı oluşması engelleniyor." dedi.
- Devlet masrafı karşılıyorHastanın bu yöntemle kan sulandırıcılar kullanmamasına rağmen felç riskine karşı korunduğunun altını çizen Osman Can Yontar, şunları kaydetti:"Yöntem, hastanın sağ tarafındaki kasığının toplar damarından girilerek kalbinin sağ tarafındaki sağ kulakçığına, oradan da ufak bir delik açılarak sol kulakçığa geçilmesiyle pıhtı oluşması müsait bölgenin içine tıkacın kateter vasıtasıyla yerleştirilmesiyle yapılıyor. Yöntem son 4 - 5 yıldır dünya gündeminde. Ülkemizde de son 1,5 yıldır sayısı artan vakalarımız var. Sosyal Güvenlik Kurumunun geçtiğimiz eylül ayında aldığı kararla bu cihazın ödenmesi kararlaştırıldı. Vatandaşlarımız ücret ödemeden eğitim araştırma hastanelerinde bu imkana kavuşabiliyorlar. Biz de ilk 2 vakamızı başarılı bir operasyonla gerçekleştirdik. Mide ve beyin kanaması geçirmiş hastalar için bu yöntem büyük bir umut. Bu sayede hastalarda inme riskini azaltmayı istiyoruz."Kalbine tıkaç takılan 73 yaşındaki Ayşe Celep ise uygulanan yöntem sonrası kısa sürede ayağa kalktığını belirterek, artık felç riskine karşı kan sulandırıcı ilaç içmeyecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hastane Beyin Kanaması Muhabir Yan Etki 

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