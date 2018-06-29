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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kafasında kitleyle doğan bebek, sağlığına kavuştu - HATAY

Kafasında kitleyle doğan bebek, sağlığına kavuştu - HATAY

- Kafasında kitleyle doğan bebek, sağlığına kavuştu - "Cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan Suriyeli bebekten detaylar - Yenidoğan yoğun bakım ünitesi - Beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan'ın açıklamasıKafasında kitleyle doğan bebek, sağlığına kavuştu - Her 5 bin canlı doğumda bir meydana gelen "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan Suriyeli bebek, Hatay 'da ameliyat edildiHATAY (AA) - Hatay 'da, sezaryenle dünyaya gelen ve "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan Suriyeli bebek, yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.Suriyeli Sana Hilal ve Hüsem Şekrak çiftinin 3 gün önce Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dünyaya gelen Abdullatif Şekrak isimli bebeğine "cranium bifidum" teşhisi konuldu.Tedavisi için İskenderun'daki özel bir hastaneye sevkedilen bebek, beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan tarafından ameliyat edildi.Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakanın her 5 bin canlı doğumda bir görüldüğünü, bu tip rahatsızlıkların doğru şekilde tedavi edilmemesi durumunda hastanın kaybedilebildiğini söyledi.

Bebeği doğar doğmaz ameliyata hazırladıklarını belirten Koparan, "Bebek anne karnındaki gelişimi sırasında kafatasında oluşan zayıflama nedeniyle beyin yapıları kese şeklinde kafadan ayrılıyor. Erkek çocuklarda bu hastalık daha çok kafatasının arkasında gelişiyor, kız çocuklarda ise kafatasının önünde oluştuyor." dedi.
Başarılı geçen ameliyat sonrası bebeğin sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Koparan, küçük Abdullatif'in yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu belirtti.

Hastalık Yoğun Bakım Ünitesi Omurilik Kız Çocuklar Ameliyat 

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