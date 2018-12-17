Kadın doktorun darp edilmesini protesto eden gruba bir doktor tepki gösterdi

-Kadın doktorun darp edilmesini protesto eden grup, Hematoloji bölümü doktor Murat Çınarsoy tarafından protesto edildi

-STK'lar ile doktor arasındaki tartışma

-Yapılan açıklamadan detaylar

-genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Protestocu doktor: “Doktor olarak dayak yemekten bıktık, lafı bırakın” ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarını temsil eden çok sayıda STK, hastanede görevli bir bayan doktorun hastası tarafından darp edilmesini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla protesto etmek istedi. Basın açıklaması yapıldığı sırada ortaya çıkan bir erkek doktor, “Şov yapmayın” diyerek toplanan STK’ları protesto etti. Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarını temsil eden STK’lar, hastane bahçesinde toplanarak önceki akşam mesai çıkışı evine gitmek için arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç G.’nin, A.S. isimli hasta tarafından darp edilmesini düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Sağlık ve Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlıksen, Sağlıksen ve Şanlıurfa Aile Hekimleri temsilcisi ve üyeleri katıldı.

Hastanede çalışan doktor basın açıklamasını protesto etti Basın açıklaması devam ettiği sırada araya giren Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünde görevli Uzman Doktor Murat Çınarsoy, “Şov yapmayın” diyerek STK’ları protesto etti. Daha önce bir doktor arkadaşının kafasında kiremit kırıldığını, o zaman da aynı açıklamaların yapıldığını söyleyen Doktor Çınarsoy, “ Temmuz ayında aynı şekilde, ‘Türk Tabipler Birliği toplantı yaptı. Yasadan herhangi bir sonuç alınmıyor’ dedi.

Bundan sonraki aşama nedir arkadaşlar. Dayak yemekten bıktık. Lafı bırakın, ne yapacaksınız onu söyleyin. İnsanlar ölüyor. Basın açıklamanızı yapıp dağılıyorsunuz. Artık yeter, basın açıklaması istemiyoruz, siyaset istemiyoruz, çözüm istiyoruz” diye tepki gösterince açıklamayı yapanlar ise, “Hatayı kendinizde arayın, bin 500 kişinin çalıştığı hastanede burada 50 kişi var. İnsanlar kendi haklarını aramıyorsa kimseyi kusurlu bulamazsınız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz” diye cevap verince tartışma yaşandı. Karşılıklı yaşanan suçlamaların ardından kalabalığı protesto eden doktor olay yerinde ayrıldı. Basın açıklamasını tamamlayan grup ise daha sonra dağıldı. Bayan doktoru darp etti Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. A.S. isimli şahıs, iddiaya göre mesai çıkışı arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç G.’ye saldırarak darp etti. Yüzünden yaralanan kadın doktor hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir’de askerlik yaptığı öğrenilen A.S.’nin doktora kendisine çürük raporu vermediği gerekçesiyle saldırdığı iddia edildi.

