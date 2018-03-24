Jinekolog adayları uzmanlarla mesleğe hazırlanıyor

-İstiklal marşı ve saygı duruşundan görüntü

-Açılış konuşmaları

-Prof. Dr. Karateke röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( BURSA -HD) BURSA



- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD), uzman doktorlar ile jinekolog adayı asistanların bir araya geldiği Asistan Okulu projesinin 12’ncisi Bursa’da gerçekleşti. Çok sayıda uzman doktor ile jinekolog asistanlarının katıldığı programda TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, anne ölümlerini en aza indireceklerini belirtti.

Kadın doğum asistanlarının birer uzman olarak mesleğe atılmadan önce kaynaşıp, birbirlerini tanıyacakları ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen kadın doğum uzmanlarından ders alacakları Asistan Okulu projesinin 12’nci ayağı Bursa’da başladı.

İki gün devam edecek olan projeye TJOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, TJDO Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Selçuk Mehmet Söylemez, çok sayıda uzman doktor ile jinekolog adayı asistan katıldı.

Genç asistanları mesleğe hazırlamak ve anne ölümlerini en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Karateke, “TJOD’un bugün 12’nci asistan okulunu açtık. Tüm arkadaşlarımızla birlikte kadın üreme sağlığı özellikle anne ölümleri üzerine çalışacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi de bu genç arkadaşlarımızı gelecekte kadın üreme sağlığına en iyi şekilde hizmet edecek şekilde yetiştirmek. Tabi ki bir insanın yetiştirilmesi ve meslek sahibi olması, o işte uzman olması çok zaman isteyen ve emin olun öğreten eğiticiler için de çok büyük özveri gerektiren bir meslek. Onun için emin olun bu asistanlarımızı bir iğne oyası yapar gibi işlemeye, onları hayat hazırlamaya ve uzman hekim yapmaya çalışıyoruz. Önemli hedeflerimizden bir tanesi de anne ölümlerini azaltmak. Türkiye’de yüz binde 14 olan bu anne ölümlerini, yüz binde 10’un altına düşürerek Avrupa standartlarına çekmek istiyoruz. yüz binde 14 olan rakam da çok iyi bir rakam ama biz TJOD olarak bunu daha aşağılara indirmek amacıyla Türkiye’nin her bölgesinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

