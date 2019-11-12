Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma helikopteri ‘Hayat kurtarmak’ için havalandı

Jandarma helikopteri ‘Hayat kurtarmak’ için havalandı

organların helikoptere taşınması ve helikopterin havalanması

( MUĞLA )- Trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın bağışlanan organları belirlenen adreslere gönderilmek üzere Jandarma helikopteri ile Milas-Bodrum Havalimanına nakledildi. MUĞLA

Genç Kız Trafik Kazası Yat Kurtarma Beyin Ölümü Helikopter 


- Muğla’da trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan bazıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Aydın Filo Komutanlığı’nda görevli Jandarma helikopteri Milas-Bodrum Havalimanına taşıdı. Trafik kazasında yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 19 yaşındaki genç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası ailesi tarafından kalp, akciğer, böbrekler ve karaciğerleri bağışlandı. Bağışlanan organların hastalara nakli için zamanla yarış başladı.
Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bağışlanan organlardan kalp ve karaciğer ekipler tarafından alınarak koruyucu ekipmanlara konuldu. Bağışlanan organların belirlenen hastalara nakli için Jandarma Aydın Filo Komutanlığı’na bağlı bir helikopter ile nakli yapılması için talepte bulunuldu. Helikopter Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Helikoptere taşınan organlar buradan Milas-Bodrum Havalimanına sevk edildi. (BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı