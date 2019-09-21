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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

- Mor ışıkla aydınlatılan İzmir Saat Kulesi'nden genel görüntüler - "Dünya Alzaymır Günü" nedeniyle İzmir Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıİZMİR (AA) - İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Hatıra Fotoğrafı Farkındalık 

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