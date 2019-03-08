Isparta’da izsiz Paratiroid Adenomu ameliyatı

-Genel Cerrahi servisi gene görüntü

-Hasta ve hasta yakınlarından detaylar

-Paratiroid Adenomu Hastası Atike Keskin röportajı

-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zafer Sabuncuoğlu röportajı

-Genel görüntü ve hastane detayları



( ISPARTA )- Paratiroidli hasta boynunda iz kalmadan sağlığına kavuştu- Isparta’da, Türkiye’de yalnızca 4 üniversitede uygulanan operasyon gerçekleştirildi ISPARTA



- Dünyada yaklaşık bir buçuk yıldır uygulanan ve Türkiye’de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’nin de içinde yer aldığı yalnızca 4 üniversitede uygulanan Laparoskopik Paratiroid Adenomu operasyonu ile 55 yaşındaki kadın hasta vücudunda iz kalmadan sağlığına kavuştu. Burdur’un Bucak ilçesinden Isparta’ya sevk edildikten sonra Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde teşhis konulan hasta Atike Keskin, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zafer Sabuncuoğlu ise yaptıkları operasyon ile hastanın mutlu şekilde sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olmaya hazırlandığını iletti. Keskin: “Kapalı ameliyatı istedik” Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Atike Keskin, bir süre önce vücudunu saran ağrı şikayetiyle ilçesindeki hastaneye başvurduğunu ifade ederek, “Her yerime grip gibi bir ağrı girdi. Bucak’ta devlet hastanesine giderek dahiliye doktoruna başvurdum, orada yapılan tahlillerde kalsiyum yüksekliği çıktı. Oradan Burdur’a, Burdur’dan da Isparta Süleyman Demire Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ettiler. Paratiroid teşhisi koydular. En son çaresinin ameliyat olduğu söylendi ve biz de ameliyat olduk” dedi.

Kendisine doktorlar tarafından açık veya kapalı ameliyat seçeneklerinin sunulduğunu ifade eden Atike Keskin, “Biz kapalı ameliyat istedik. Şu anda iyiyim, benim için biraz zor oldu ama yine de iyiyim. Doktorlardan Allah razı olsun, çok ilgilendiler benimle, çok iyiyim” diye konuştu.

Sabuncuoğlu: “Türkiye’de yalnızca 4 üniversitede uygulanan yöntemle izsiz ameliyat gerçekleştirildi” Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zafer Sabuncuoğlu ise operasyonu gerçekleştirdikleri hekim meslektaşı ile Paratiroid Adenomu teşhisi konulan hasta hakkında ameliyat kararı verildiğini belirterek, “Hastamızın isteği doğrultusunda boynunda iz olmayacak şekilde, ağızdan girilerek laparoskopik bir işlem uygulandı. Bu işlem normal ameliyat süresi kadar olmak üzere, ortalama 80 dakika kadar sürdü. Ameliyat sonrası gene durumu iyi olan hastamızı taburcu ediyoruz. Bu işlemin en önemli özelliği, boyunda hiçbir şekilde iz kalmayacak şekilde tamamen ağız içinden girilerek yapılmış olması. İleri laparoskopik teknik kullanılması gerekli ve Türkiye’de şu anda 4 üniversitede kullanılmakta. Yaklaşık bir buçuk yıldır da tüm dünyada bu işlem kullanılıyor. Biz de başarılı şekilde bu ameliyatımızı bitirdik. Hastamız şu anda iyi, ameliyat izi olmadığı için de gayet mutlu” ifadelerini kullandı.

