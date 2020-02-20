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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İran’daki ölümlerden sonra Van’da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor İzle

İran’daki ölümlerden sonra Van’da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor İzle

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( VAN )- Van’da korona virüsüne karşı acil toplantı VAN

Termal Kamera Toplantı Gümrük Kapısı İngilizce Kışla 


- İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye’nin İran sınırında bulunan Van’da virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı. İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı. Toplantıda Vali Bilmez, korona virüsünün İran’da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı. Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile korona virüsü hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi. Virüs hakkında Türkçe, Farsça, İngilizce bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verildi.
Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye kara yolu ve demir yolu ile giriş-çıkışların sınırlandırılması konusunda bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı. Valilikte yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

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