İnfertilite problemi olan çift 15 yıl sonra mutlu haberi aldı

-Hakan Çoksüer’in konuşması

-Çiftin konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakırlı Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tüp bebek tedavisi görmesine rağmen 15 yıl boyunca başarılı sonuç elde edemedi. İkisinde de infertilite problemi olan çift Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı tedavi ile sonunda mutlu haberi aldı. Diyarbakırlı Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti evliliklerini taçlandırmak için normal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar verdi. 15 yıl boyunca birçok tüp bebek merkezinde tedavi gören çiftin bebek hayali bir türlü gerçekleşmedi. Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine gelen çiftin yapılan detaylı muayenesinde hem erkek hem de kadın faktörde infertilite problemi olduğu ortaya çıktı. Uygulanan ön tedavilerin ardından çift ilk tüp bebek denemesinde mutlu haberi aldı. Çift, 15 yıllık uğraşın ardından doğacak bebeklerini heyecanla bekliyor. “Hem erkek hem kadın faktöre bağlı infertilite problemi” Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, yaptıkları detaylı incelemede çiftte iki tane faktör gördüklerini belirterek, “Hem erkek hem de kadın faktöre bağlı infertilite problemi olduğunu gördük. Tabi biz bunu gördüğümüzde hem erkeğe hem de kadına antioksidan tedavi verdik. Böylece yumurta detoks tedavisi ve sperm detoks tedavisi vermiş olduk. Tabi aynı zamanda sperm ve yumurtaya zarar verecek sigara gibi ortamlardan uzak durması konusunda tavsiyelerimiz oldu. Yumurta ve sperm detoks tedavisinden sonra akupunktur tedavisi uyguladık. Akupunktur tedavisinde amacımız, yumurtaların kalitesini artırmak ve rahim zarını güçlendirmek. 15 yıllık bir çocuk beklentisi olduğundan stres faktörünün de çok ciddi anlamda arttığını görmüş olduk. Bunları uyguladıktan sonra tüp bebek tedavisinde hastaya embriyo aşısını uyguladık. Kaliteli bir embriyo oluşumunu hedefledik. En sonda da yapıştırma uygulaması yani embriyo yapıştırma tedavisiyle tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasından sonra başarılı sonuç elde etmiş olduk. Şuanda sağlıklı bir gebelik elde ederek mutlu bir aile tablosu elde ettiler. Burada önemli olan hasta geldiğinde detaylı olarak değerlendirmek ve teşhisini net koymaktır. Yani her gittiğiniz yerde direk çözüm ‘tüp bebek yapalım’ değil gerçekten problem neye bağlı, erkeğe mi bağlı kadına mı bağlı. Erkeğe bağlıysa hangi faktöre bağlı kadına bağlıysa hangi faktöre bağlıdır. Böylece sebebe yönelik tedavi verdiğimizde başarı şansımızın daha da artığını görüyoruz. Bu şekilde sıkıntı yaşayan hastalarla bu mutluluğu beraber paylaşmak büyük bir keyif. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tatmasını nasip etsin” dedi.

15 yıl sonra mutlu haberi alan ve keseyi gören Kıymet Erdoğan (35), “Çok tedavi gördük ama çocuk sahibi olamadık. Hakan hoca sayesinde oldu” dedi.

Veysi Erdoğan ise, “Çocuğumuz olmuyordu. Çok yer dolaştık. 3 kere aşılama yaptık. Hakan hocanın sayesinde başardık. Şuan sonuçlar iyi” diye konuştu.

(EK-MP-Y)

