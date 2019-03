İlik bekleyen Sonat için yarı uyumlu nakil kararı İzle

-Sinem Güney Kuru röp.

- ALL hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan için uygun ilik bulunamadığından dolayı babadan yarı uyumlu nakil gerçekleştirilme kararı alındı. Bir kaç gün içerisinde gerçekleşecek nakil sonrası babanın iliği uyumsuz olur ise bu sefer annesinden nakil gerçekleştirilecek. Bu süreç içerisinde uygun ilik bulma ümitlerinin halen devam ettiğini belirten anne Sinem Güney Kuru, Sonat’ın her şeye rağmen moralinin yüksek olduğunu belirterek, “O çok güçlü bir çocuk. ‘Ben bunu halledeceğim’ diyor” diye konuştu.

4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL hastası olduğunu öğrenen Sonat Emre Özcan'ın hayatı, hastane koridorlarında geçiyor. Daha önce kemoterapi ve ilaç tedavisi gören Özcan, kendisine uygun ilik bulunamaması nedeniyle hastalığı son günlerde tekrar nüksetti. Hastanede müşahede altına alınan Özcan, hayata tutunabilmesi için gerekli iliği dört gözle bekliyor. Uygun ilik nakli için gereken sürenin son günlerine girildi. Doktorlar, uygun iliğin şu ana kadar ulaşmaması sebebiyle, haploidentik uyumlu (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Babadan gerçekleşecek işlem sonrası, eğer ilik yüzde 50 uyum sağlayamaz ise bu sefer anneden yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirilecek. “Yarı uyumlu nakil sonrasında da uyumlu olan nakil olabilir” Birkaç gün içerisinde nakile girecek Sonat için uygun ilik bulma süresinin devam edebileceğini belirten Anne Sinem Güney Kuru, “Bu iliğin çalışmaması ya da başka sebeplerden dolayı uymaması durumunda tekrar 10’da 10 uyumlu iliğe ihtiyacımız olabilir. Ben başından beri haploident nakli çok istemesem de ben uyumlu nakili aradım ve hala aramaya devam ediyorum. Eğer dediğim gibi uyum olmazsa 10’da 10 uyumlu donörden nakil olabilecek” dedi.

Yarı uyumlu nakilin ilk başlarda yapılmama sebebini, nakil kemoterapisinin ağırlığıyla açıklayan Kuru, “Madem nakil sonrası yine nakil olabiliyorsa, neden bu kadar beklendi?’ diye sorulabilir. Bunun sebebi, Kemoterapiler çok ağır, nakil terapisi daha da ağır, tamamen sıfırlamak üzerine olan bir kemoterapi. O yüzden organları zarar görebilir. Bu sebeple bunun sürekli yapılması her seferinde onun riskini artırıyor. Bu bakımdan önce bulunması çok önemliydi ama bulunamadı. O yüzden şimdi birkaç gün içerisinde yarı uyumlu nakle giriyoruz” diye konuştu.

“Türk Halkı benim ailem” Uygun ilik bulunma sürecinde Türk Halkı’nın Kızılay’a adeta akın ederek bir rekora imza attığına vurgu yapan Kuru, “Diğer çocuklar için de bu sürecin devam etmesi çok önemli. İnanılmaz bir bomba etkisi oluşturdu Türk Halkı, benim ailem diyeyim. Bu büyük aile, Kızılay tarihinde görülmemiş bir patlamaya sebep oldu. Çoğu insan bağışçı oldu. Onlar sayesinde birçok çocuğa ilik bulundu, hasta olduğunu öğrenenler oldu. Bu çok güzel bir şey, buna devam etsinler. Lütfen Sonat’a veya başka bir çocuğa olmazsa ben iliğimi vermem şeklinde yaklaşmasınlar. Çünkü onlar da can” ifadelerini kullandı. Sonat: “Ben bunu halledeceğim” Kuru, nakil gerçekleştikten sonraki süreçte de uygun ilik bulunmaması halinde bu sefer kendisinden nakil gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyerek, “Bu ilik tutmazsa bu sefer benden deneyecekler. Tam uyumlu istemem sebebim, basit mantık yürütürsek, bir şeyin tam olması var bir de yarım olması var. Ben çocuğum için tam olanı istiyorum. Sonat’ın da moral ve motivasyonu çok yüksek, o çok güçlü bir çocuk. ‘Ben bunu halledeceğim, çözeceğim’ diyor” şeklinde konuştu.