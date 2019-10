Hindistan’dan Denizli’ye geldi, sağlığına kavuştu Haberi

-Hastane içerisinden detay

( DENİZLİ )- Şifa bulmak için 7 bin 265 kilometre yol geldi- Şifa bulan Fatemeh: "Kısmi felçliliğim fizik tedavi seansları ile düzeldi"- Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Bilir: "Ülkesine yürür bir şekilde göndereceğiz" DENİZLİ



- Hindistan’dan 7 bin 265 kilometre yol gelen ve belden aşağısı kısmi felç olan 59 yaşındaki Fatemeh Tabası isimli hasta, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde omuriliğinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Tabası’nın başarılı geçen ameliyat ile omuriliğindeki tümör hücreleri temizlendi.Fatemeh Tabası isimli kadın karayolu ile 3 gün 18 saatte, 7 bin 265 kilometrelik yolu Denizli’ye gelerek uzun yıllardır mücadele ettiği omurilik tümöründen kurtuldu.Hastanın sağlık durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde görevli Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Bilir, Tabası’nın hastaneye ilk geldiğinde belden aşağısının felç olduğunu söyledi.



Bilir, “Hindistan’dan gelen bir hastamız, belden aşağısında kısmi bir felç olduğundan dolayı beyin cerrahisi tarafından ameliyat edilmiş. Tümör ameliyatı yapıldı. Hem servikal bölgeden hem de lomber bölgeden tümör hücreleri temizlendi. Daha sonraki dönemde, hasta kemoterapi ve radyoterapi programları almaya başladı.

Ağır bir süreçten geçiyor. Biz hastanın rehabilitasyonu konusunda hastaya yardımcı oluyoruz. Hastanın yürüme problemleri ve kolunu kullanma, ellerini kullanma problemleri açısından kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon iyi bir şekilde işliyor ama tümör eğer her an gibi bir şekilde nüksetmezse bir sıkıntı olmazsa, hastamızı inşallah ülkesine yürür bir şekilde göndereceğiz” dedi.

“Kısmi felçliliğim fizik tedavi seansları ile düzeldi”Tercüman aracılığı ile ameliyatını ve sağlığına kavuşma sürecini anlatan Tabası ise hastaneye ilk geldiğinde felçli olduğunu ancak sonrasında yaşanan ameliyat ve fizik tedavi ile sağlığına kavuştuğunu vurguladı. Tabası açıklamasında şunları söyledi:“Hindistanlıyım, buraya geldiğimde felçtim, ameliyattan sonra gelişen kısmi felçliliğim fizik tedavi seansları ile düzeldi. Ameliyat sonrası, başarılı bir ameliyat ardından çok iyiyim. Kollarıma ve bacaklarıma uygulanan fizik tedavi seansları her gün yapılıyor, fizik tedavisi çok güzel.”



