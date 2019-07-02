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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Hastanın safra kesesinden 450 taş çıktı - ERZİNCAN

Hastanın safra kesesinden 450 taş çıktı - ERZİNCAN

- Safra kesesinden taş çıkan hastanın doktoru tarafından kontrolü - Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in açıklaması - Hastanın eşi Paşa Dağ ile röportajHastanın safra kesesinden yaklaşık 450 taş çıktı - Erzincan 'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden irili ufaklı 450'ye yakın taş ameliyatla alındı - Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen: - "Yaklaşık 6 ay önce 200 - 250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, şimdiye kadar safra kesesinde 450 taş hiç görmemiştik"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 74 yaşındaki Zeynep Dağ'ın safra kesesinden ameliyatla yaklaşık 450 adet taş çıkarıldı.Zeynep Dağ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.Yapılan tetkiklerde kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi.Ameliyata alınan Dağ'ın safra kesesinden en küçüğü 2, en büyüğü ise 15 milimetre olan 450 adet taş çıkarıldı.Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, tetkiklerde safra kesesinde çok sayıda taş olduğunun belirlendiğini aktardı.Çimen, şunları kaydetti:"Operasyon kararı alındı ve hastayı gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. İki cerrahla ameliyata girerek safra kesesini dışarı aldık ve taşla dolu olduğunu gördük. Keseyi dışarıda açtığımızda 400 - 450 civarında safra kesesinde irili ufaklı taşların olduğu gözümüze çarptı. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik, bugün de kontrole çağırdık. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok."Çimen, 2006'dan bu yana cerrahlık yaptığını aktararak, "Yaklaşık 6 ay önce 200 - 250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, şimdiye kadar safra kesesinde 450 taş hiç görmemiştik." diye konuştu.
Hastanın eşi 74 yaşındaki Paşa Dağ da ameliyata giren doktorlara teşekkür ederek, "Bugüne kadar nasıl taşımış, hayret edici bir durum." ifadelerini kullandı.Dağ, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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