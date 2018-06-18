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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hastaneden 'doktora tekme' açıklaması: 'Tekme şakağından sekmese doktorumuz ölebilirdi” Haberi

Hastaneden 'doktora tekme' açıklaması: 'Tekme şakağından sekmese doktorumuz ölebilirdi” Haberi

Hastaneden detay

Acil Servis Biber Gazı Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Hastane Yönetimi 

-Olay yerinden detay
-Dr. Hamit Öztürk'ün konuşması
-Genel görüntü
-arşiv görüntüler

( SAMSUN ) - Hastaneden 'doktora tekme' açıklaması: "Tekme şakağından sekmese doktorumuz ölebilirdi”- VM Medikal Park Samsun Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hamit Öztürk”- “Kick boksçu olduğunu öğrendiğimiz kişi, attığı tekmeyle doktorumuzun sol omuzunu kırıyor”- “Bu doktor arkadaşımız Afganistan’daki iç savaştan ülkemize gelen bir meslektaşımız. Böyle 3-5 kendini bilmez insanın darbesiyle de ölebilirdi. Doktorumuzu ülkesine, ‘siz öldüremediniz, biz öldürdük’ diyerek geri gönderebilirdik” SAMSUN

- Samsun'da doktora atılan tekmeyle ilgili açıklama yapan hastane yönetimi, "Tekme şakağından sekmese doktorumuz ölebilirdi” ifadelerini kullandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar VM Medikal Park Samsun Hastanesi Acil Servisinde olay çıkardı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Doktor Abdulfettah N.’nin şakağına tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından hastane yönetimi tarafından olay ve doktorun durumu hakkında açıklama yapıldı. “Büyük bir felaketten kurtardık” Doktorun yüzüne doğru gelen tekmenin şakaktan sekmemesi durumunda doktorun ölebileceğine dikkat çeken VM Medikal Park Samsun Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hamit Öztürk, “Ramazan Bayramı’nın 1. gününde gece saat 03.00 sıralarında yaklaşık 8 kişilik bir grup hastanemizin acil servisine geliyor. Buraya gelmeden önce de bir barda kavga yapıyorlar. Hastaneye girer girmez bir güvenlik görevlisinin burnunu kırıyorlar. Daha sonra da muayene yerinden gelen doktorumuza sol omuz tarafından tekme atıyorlar. Daha sonradan kick boksçu olduğunu öğrendiğimiz kişi, doktora attığı tekmeyle doktorumuzun sol omuzunu kırıyor. Daha sonra da şakağına bir darbe vuruyor. Saldırganla doktor arasında bir muhabbet geçmiyor. İçeri girer girmez kavga etmeye başlıyorlar. Görüntülerde de gözüktüğü gibi direkt şakak bölgesine vuruyor. Oradan seken darbe de doktorun omzunu kırıyor. Doktorumuz şu anda omzu kırık bir şekilde evinde istirahat ediyor. Şakak bölgesi en hayati bölgelerden bir tanesidir. Saldırganın tekmesi doktorun şakağına direkt gelmiş olsaydı bir ölümle karşılaşabilirdik. Doktorumuz, yere düştükten sonra karaciğerine de darbeler alıyor. Nefesi kesiliyor. Büyük bir felaketten kurtardık. Bu doktor arkadaşımız Afganistan’daki iç savaştan ülkemize gelen bir meslektaşımız. Burada bizimle birlikte çalışıyor. Oradan hayatını kurtarmak için buraya geldi. Böyle 3-5 kendini bilmez insanın darbesiyle de ölebilirdi. Doktorumuzu ülkesine, ‘siz öldüremediniz, biz öldürdük’ diyerek geri gönderebilirdik. Artık doktor ve sağlık çalışanlara yönelik şiddete karşı devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.
(ED-SLH-
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