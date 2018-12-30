Hasta kadının yardımına ekipler yetişti - VAN

- Hasta kadının ambulansa bindirilmek üzere evden çıkarılmasıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karlıkaya Mahallesi'nde rahatsızlanan 44 yaşındaki Mevlüde Çevik'in yakınları yetkilileri arayıp, kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu bildirerek yardım istedi.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yolu açtı.Yolun açılmasının ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Çevik'i Erciş Devlet Hastanesine ulaştırdı.