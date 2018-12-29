-Özel üniteden farklı açılar

-Vali ve milletvekilleri

-İl müdürü Öksüz röp

-açılıştan görüntü

-detaylar



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi- İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz: “Amaç, merdiven altı uygulamaları bitirmek” KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Hacamat ve Akupunktur hastaları için özel ünite açıldı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) adı altında hizmete başlayan ünitede Necip Fazıl Şehir Hastanesi 3’üncü katında hasta kabulüne başladı.

GETAT ünitesinde uzman sertifikalı hekimler ve sağlık personelleri görev alırken, Çarşamba ve Cuma günleri muayene; Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ise akupunktur ve hacamat uygulaması yapılacak. Hastaların önce ilgili hekimlerce muayene olacağını, ardından akupunktur ve hacamat uygulamasının yapılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, uygulama amacının merdiven altı yerlerde değil, devlet eliyle yapılması olduğunu söyledi.



Öksüz, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Modern tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Bu yöntemlerden özellikle hacamat şehrimizde bolca tercih edilmektedir. Hekim kontrolünde yapılmazsa hastaya çeşitli zararlar verilebilir. Hastanemizde de bu uygulamalar sertifikalı uzman hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Bu hizmetin devlet eliyle güvenli ve steril bir ortamda yürütülmesi de merdiven altı diye tabir ettiğimiz, izinsiz ve kontrolsüz çalışan yerlere rağbeti azaltacaktır. Burada yapılacak olan diğer bir uygulamamız akupunktur ise çok ince uçlu iğnelerle vücudun belli bölgelerine uygulanan bir sistemdi. Getat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz memleketimize hayırlı olsun diyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.



