Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hacamat ve akupunktur hastaları için özel ünite açıldı

Hacamat ve akupunktur hastaları için özel ünite açıldı

Akupunktur uygulaması

Hastalık Akupunktur Punk Trol 

-Özel üniteden farklı açılar
-Vali ve milletvekilleri
-İl müdürü Öksüz röp
-açılıştan görüntü
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi- İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz: “Amaç, merdiven altı uygulamaları bitirmek” KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Hacamat ve Akupunktur hastaları için özel ünite açıldı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) adı altında hizmete başlayan ünitede Necip Fazıl Şehir Hastanesi 3’üncü katında hasta kabulüne başladı.
GETAT ünitesinde uzman sertifikalı hekimler ve sağlık personelleri görev alırken, Çarşamba ve Cuma günleri muayene; Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ise akupunktur ve hacamat uygulaması yapılacak. Hastaların önce ilgili hekimlerce muayene olacağını, ardından akupunktur ve hacamat uygulamasının yapılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, uygulama amacının merdiven altı yerlerde değil, devlet eliyle yapılması olduğunu söyledi.

Öksüz, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Modern tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Bu yöntemlerden özellikle hacamat şehrimizde bolca tercih edilmektedir. Hekim kontrolünde yapılmazsa hastaya çeşitli zararlar verilebilir. Hastanemizde de bu uygulamalar sertifikalı uzman hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Bu hizmetin devlet eliyle güvenli ve steril bir ortamda yürütülmesi de merdiven altı diye tabir ettiğimiz, izinsiz ve kontrolsüz çalışan yerlere rağbeti azaltacaktır. Burada yapılacak olan diğer bir uygulamamız akupunktur ise çok ince uçlu iğnelerle vücudun belli bölgelerine uygulanan bir sistemdi. Getat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz memleketimize hayırlı olsun diyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı