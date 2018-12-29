Güneydoğulu kadınlar için İzmir’den gelip Siirt’te güzellik salonu açtı

-Kadınların konuşması

-Uzman estetisyenin konuşması

-Genel detay



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- İzmir’den gelip Siirt’te güzellik salonu açan cilt bakım uzmanı Zeliha Kut, Güneydoğulu kadınları için böyle bir iş yeri açtığını söyledi.



Siirt’te güzellik salonunun bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğini söyleyen Kut, bölge kadınlarının güzelliğine önem verdiğini dile getirdi. Kut, "Buraya gelen kadınlar hem bakımlarını yapıyor, hem de güzel görünüyorlar. Bu da Güneydoğu'nun değişen yüzünün en açık göstergesidir. Uzman estetisyenim. Siirt’te farklı bayanlara güzellik açısından tırnak yeme tedavisi, cilt bakımı, akne tedavisi uyguluyorum. Böyle bir yerin Siirtli bayanlara ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için güzellik merkezi açtım. Siirtli bayan ve erkekleri bekliyorum” dedi.

Siirt’te önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen müşteri Nazmiye Dede, “Zeliha hanıma çok teşekkür ediyorum böyle bir güzellik salonu açtığı için. Yüzümdeki cilt lekeleri ve çiller için geldim. İlk seansımı yaptırdım. Şu an çok memnunum. Ben İstanbul’dan geldiğim için orada çok fazla güzellik merkezi vardı. Ama Siirt’te ben hiç güzellik merkeziyle karşılaşmadım. İyi ki böyle bir yer açıldı çok memnunum. Çünkü böyle bir yere ihtiyacımız vardı Siirtli hanımlar olarak” diye konuştu.

Hanım Sürekli adlı müşteri de, “Ben buraya geldim cilt bakımı yaptırdım. Çok mutluyum. Böyle bir güzellik merkezinin açılmasına çok mutlu olduk” dedi.



