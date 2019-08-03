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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyor

Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyor

Kolunun hakimiyetini kaybedişinden görüntü

Hastalık Parmak Hastane Ameliyat Trol 

-Yusuf Salık ile röportaj
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da yaşayan Yusuf Salık, avuç içinde oluşan şişliğe çare olması için sağ kolundan ameliyat oldu. Ameliyattan sonra başka bir hastalık nüksetti ve kolunun hâkimiyetini gittikçe kaybetmeye başladı.
Salık’ın hastalığına bir teşhis konulamıyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oturan Yusuf Salık (52), ikisi engelli 3 çocuk babası. Salık’ın geçirdiği avuç içi ameliyatının ardından 2 hafta sonra sağ kolunda bir rahatsızlık nüksetti. Her 3 dakikada bir kolunun hâkimiyetini kaybeden adam ağrılarla da baş etmek zorunda kalıyor. Günlük işlerini yapmakta büyük sıkıntı yaşayan Yusuf Salık'a hayat arkadaşı yardımcı olmaya çalışıyor. Salık, “Avucumun içinde oluşan şişkinlik parmaklarımı uyuşturuyordu. Doktorum ameliyat deyince hemen kabul ettim. Avuç içindeki dokuları temizlediler. Operasyondan 2 hafta sonra bu hastalık ortaya çıktı. Kolumun kontrolünü her 3 dakikada bir kaybediyorum. Ameliyattan sonra çok kilo verdim. Gitmediğim hastane, görünmediğim doktor kalmadı. Bir an önce bu hastalığıma teşhis konulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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