-Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu röp



( SAKARYA ) Gençlik Meclisi’nden 'Sağlık Sokağı' projesi- 650 Sakaryalıya sağlık taraması hizmeti sunuldu SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen ‘Sağlık Sokağı’ isimli projede 650 kişiye ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Sağlık Sokağı isimli projenin bu yıl ikincisi düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde gün boyu gerçekleştirilen etkinlikte 650 Sakaryalıya sağlık taraması hizmeti sunuldu. Sağlık Sokağı’nda vatandaşlara kilo-boy endeksi, tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü ve genel sağlık bilgilendirilmesi gibi çeşitli taramalar yapıldı. Gençlik Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Beyzanur Karaman, “Sağlık Sokağı projesinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlik Meclisi Sağlık Komisyonu olarak 650 kişiye ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunduk. Sigara Bırakma ve Kanser Bilgilendirme standına vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Sağlık Sokağı hakkında açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu ise, “Sakarya’nın gençleri olarak şehrimizde sağlıklı yaşamın arttırılması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz bu projenin bu yıl ikincisini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık alanında ülkemizde ve şehrimizde çalışmalar devam ediyor. Sağlık Sokağı projemiz ile ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunduk. Bu hizmeti sunarken engelli vatandaşlarımızı da unutmadık. İşitme engelli vatandaşlarımızla işaret dili aracılığı ile iletişim kurduk. Sağlık sokağı ile farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimize sağlıklı nesiller ile sahip çıkmayı hedefliyoruz. Projemizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



