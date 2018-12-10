Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Gebelerden 'normal doğum' yürüyüşü Haberi

- Gebelerden 'normal doğum' yürüyüşü Haberi

Mardin devlet Hastanesinden yürüyüşün başlaması

Sağlık Ekibi Basın Açıklaması Sağlık Çalışanları Normal Doğum Hamile Kadın 

-Mardin devlet Hastanesinden 15 Temmuz Parkına Yürüyüşten detaylar
-Ana cadde sloganlarla yürüyüş detayı
-15 Temmuz Şehitler parkı basın açıklaması alanı alkışlar detay
-Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz açıklama
-Gebe Okulu İl Koordinatörü Gülistan Aydoğan Açıklama
-Huriye Şimşek ile röportaj
-genel detay ve alkış detayı

( MARDİN )- Mardin’de düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 hamile kadın 3 kilometre yürüdü MARDİN

- Mardin’de İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde bir araya gelen yaklaşık 100 hamile kadın, normal doğuma dikkat çekmek amacıyla 3 kilometre yürüdü. Mardin Sağlık Müdürlüğünce, “Gebe Okulu Farkındalık Yürüyüşü” etkinliği düzenlendi.
Bu çerçevede Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, Devlet Hastanesi Başhekimi Alpay Tuncar, yaklaşık 100 hamile kadın ve ebeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkına kadar, 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşte üzerlerinde, “Yaşama yolculuk”, “Heyecanlı bekleyiş”, “Doğuma 3 kala” ve “Hayat doğumla başlar” yazılı tişörtler giyen kadınlar, “Sağlıklı ve bilinçli gebe ol” ve “Pozitif doğumlar için el ele” pankartları taşıdı. Sağlık Müdürü Yavuz, bu gibi yürüyüş ve egzersizlerin yaygınlaştırılmasının sağlıklı bir doğum süreci için hem gebe hem de sağlık çalışanları açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.
Yavuz, “Bu bağlamda gebelerin bu tür aktivitelere yönlendirilmesi gebelerin güzel ve sağlıklı bir doğum süreci yaşamaları, sağlık ekibinin de iş yükünü azaltarak doğum sürecinde her bir gebeye daha etkin bakım fırsatı sunacaktır. Anne ve bebek sağlıklı ve olumlu yönde etkilenecektir. Ayrıca Gebe Okullarımız, anne adayını ve çiftleri gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar almalarına ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Gebe Okullarının eğitimleri sayesinde çiftler bu dönemde yaşadıkları deneyimin anne adayı, bebek ve diğer aile bireylerinin tüm yaşamını etkileyeceğini öğrenirler. Çiftler bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra bir doğum uzmanına gitmekte ve gebelik öncesi testler, sağlık durumu, genetik incelemeler, beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri, alışkanlıkların değişimi gibi konularda genel danışmanlık almaktadırlar. Sağlıklı gebeliklerin oluşmasında gebelik öncesi ve gebeliğin erken dönemlerinde düzenlenecek eğitim sınıflarına gereksinim vardır” dedi.
Gebe Okulları İl Koordinatörü Gülistan Aydoğan, normal doğuma dikkat çekmek için etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.
Yürüyüşe katılan Huriye Şimşek ise, kesinlikle normal doğumu önerdiğini ifade ederek, normal doğumun sağlıklı anne ve bireyler olmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. (BS-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı