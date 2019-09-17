Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

-ele geçirilen bozuk posanın imha edilmesi



( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde merdiven altı üretim yapanlara yönelik gerçekleştirilen baskında 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi.Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki bir depoya yaptığı baskında çuvallar dolusu çürümüş, kokmuş ve bozulmuş şekilde domates bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 25 ton domates posası ilçe dışındaki bir alanda yakılarak imha edildi.Bozulmuş domates posalarının pul biber ve salça yapımında kullanılacağı ve ekiplerin baskını ile bu riskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

