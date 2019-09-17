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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

Zabıta amirinin yapılan denetim ve ele geçirilen domates posası ile ilgili bilgi vermesi

Salar Zabıta 

-ele geçirilen bozuk posanın imha edilmesi

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde merdiven altı üretim yapanlara yönelik gerçekleştirilen baskında 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi.Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki bir depoya yaptığı baskında çuvallar dolusu çürümüş, kokmuş ve bozulmuş şekilde domates bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 25 ton domates posası ilçe dışındaki bir alanda yakılarak imha edildi.Bozulmuş domates posalarının pul biber ve salça yapımında kullanılacağı ve ekiplerin baskını ile bu riskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.
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