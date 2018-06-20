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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep şehir hastanesine 2020'de kavuşacak

Gaziantep şehir hastanesine 2020'de kavuşacak

- Gaziantep Şehir Hastanesinin havadan görüntüsü - Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İhsan Gürler'in konuşması - Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden Gaziantep 'e sağlık alanında sınıf atlatacak bin 875 yataklı Şehir Hastanesi 2020 yılında hizmete açılacak - Geçen yıl nisan ayında temeli atılan ve kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlanan hastane kompleksinde, 636 yataklı genel, 498 yataklı kadın doğum ve çocuk, 205 yataklı kardiyovasküler cerrahi, 174 yataklı onkoloji, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 112 yataklı psikiyatri hastaneleri bulunacak - Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İhsan Gürler: - "Şu anda bazı hastanelerimiz tetkik ve tedavi açısından yeterli değil ama burası öyle olmayacak. Kişi gelecek her türlü ihtiyacı, tedavisi burada karşılanıp gidecek. Sağlık kulvar değiştiriyor diyebiliriz. 'Gir, tedavi ol ve çık' şeklinde yorumlanabilir"GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden olan ve özellikle son yıllarda hem yurt içinden hem de Suriye'den yoğun göç alan Gaziantep 'e, sağlık alanında sınıf atlatacak bin 875 yataklı Şehir Hastanesinin 2020 yılında hizmete sunulması planlanıyor.AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kamu - özel işbirliğiyle temeli geçen yıl nisan ayında atılan şehir hastanesi kompleksi, 636 yataklı genel, 498 yataklı kadın doğum ve çocuk, 205 yataklı kardiyovasküler cerrahi, 174 yataklı onkoloji, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 112 yataklı psikiyatri hastanelerinden oluşacak.Yaklaşık 638 bin metrekare kapalı alana sahip olacak komplekste, hasta mahremiyetinin ön planda tutulduğu, yüksek konfora sahip, içinde tuvalet ve banyosu bulunan 826 tek kişilik, 363 çift kişilik oda bulunacak.Ayrıca hastanede 62 ameliyathane, 277 yataklı yoğun bakım ünitesi, 30 yataklı diyaliz merkezi, 501 poliklinik yer alacak ve 4 bin 245 araçlık otopark yapılacak.Kentte istihdama da ciddi katkı sağlayacak Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatında bin 500 kişi çalışıyor. Bu sayının ilerleyen dönemde 4 bin 500'e kadar çıkması hedefleniyor.Kaba inşaatı yüzde 80 tamamlanan hastane, modern ve yüksek teknik standartlarda binalara sahip olacak.Hastanenin 2020 yılında tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. - "Sağlık kulvar değiştiriyor" Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İhsan Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 875 yataklı kompleksin, farklı branşlardaki hastanelerden oluşacağını belirtti.
Hastanenin bölgeye hitap edeceğini anlatan Gürler, şunları kaydetti:"En yakınımızdaki bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesinden daha büyük olacak. Şu anda kentimizde bulunmayan kemik iliği tranplantasyonu ünitesine de sahip olacak. Onkoloji hastanemiz var ama buradaki daha yüksek kapasiteli olarak devreye girecek. Hastalarımız her türlü tetkiklerini ve tedavilerini burada yaptırıp çıkacaklar. Herhangi bir yere sevk olmayacak, böylece hasta mağduriyetlerinin de önüne geçilecek. Gaziantep 'te, özellikle son yıllarda Suriyelilerle birlikte artan yüke cevap verebilmemiz için böyle bir hastaneye ihtiyaç duyuluyordu."Gürler, komplekste 100 yataklı yüksek güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin de bulunacağını dile getirerek, bölgede şu an suç işleyen psikiyatri hastalarının güvenle tutulabilecekleri, tedavi edilebilecekleri bir yer olmadığını anlattı.Hastanenin, bölgeye hitap etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürler, "Şu anda bazı hastanelerimiz tetkik ve tedavi açısından yeterli değil ama burası öyle olmayacak. Kişi gelecek her türlü ihtiyacı, tedavisi burada karşılanıp gidecek. Sağlık kulvar değiştiriyor diyebiliriz, gir, tedavi ol ve çık' şeklinde yorumlanabilir." dedi.

Rehabilitasyon Yoğun Bakım Ünitesi Fizik Tedavi Diyaliz Merkezi Ameliyathane 

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