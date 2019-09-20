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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
FSM Köprüsü mor ışıkla aydınlatılacak - İZMİR

FSM Köprüsü mor ışıkla aydınlatılacak - İZMİR

- 7. Geriatri Günlerinin yapıldığı DEÜ Sabancı Kültür Merkezinden genel görüntüler - Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık'ın açıklamalarıFSM Köprüsü mor ışıkla aydınlatılacak - Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık: - "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü mor ışıkla aydınlatacağız"İZMİR (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alzaymırda farkındalığın önemli olduğunu söyledi.

Alzaymır tedavisinin olmadığını belirten Işık, "Beyinde istenmeyen bir şekilde normal protein üretimi birikiyor. Bu durum beyindeki nöronların hasarlanmasına neden oluyor. Bellek bozukluğuyla ortaya çıkan bir tablo meydana geliyor." diye konuştu.
Hastalığın erken ve doğru olarak belirlenmesinin çok önem arz ettiğini dile getiren Işık, alzaymırda iyileştirici yöntemler uyguladıklarını belirtti.
21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında "Başarılı Yaşlanma" adı altında sempozyum düzenlediklerini dile getiren Işık, sözlerini şöyle tamamladı:"Başarılı yaşlanmayı bir sistem olarak değerlendirmek lazım. Devlet politikası haline getirmeliyiz. Sigara ve tansiyonun bertaraf edilmesi, kilo kontrolü, fiziksel egzersizlerin hepsi başarılı yaşlanmayı sağlıyor. Hastalıkta eğitim çok önemli ve bunun çocukluk döneminde başlaması gerekiyor. Bu nedenle çeşitli aktivitelerle alzaymıra dikkati çekmek istiyoruz. 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü mor ışıkla aydınlatacağız. İnsanların bu hastalığa karşı farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz."

Kilo Kontrolü Politika Muhabir Egzersiz Farkındalık 

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