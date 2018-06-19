'Film gibi' hayat kurtarma hikayesi - İZMİR İzle

"Film gibi" hayat kurtarma hikayesi - İZMİR - Baba Mehmet Sait İssi'nin konuşması - Hava ambulansı doktorunun Neslihan Arı'nın durumu değerlendirmesi - İzmir 'in Kınık ilçesinde ikinci kattan düşme sonucu beyin ve göğüs travması geçiren bir yaşındaki Muhammed Emin İssi, hastaneye kısa sürede hava ambulansıyla yetiştirilmesi sayesinde hayata tutundu - Baba Mehmet Sait İssi: - "Amerikan filmlerinde 911 sahneleri vardı. Film sahnesinde çocuklar ölmüyor, doktorlar yetiştiriyor ya ben o filmi yaşadım sanki. Allah devletimize zeval vermesin. Benim oğlum için kalkıp helikopter gönderdiler" - Hava ambulansında görevli doktor Neslihan Arı: - "Kara ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi en az 2 saat, eğer öyle götürülseydi çok fazla vakit kaybı olacaktı. Hava ambulansıyla 30 dakika içinde hastayı teslim ettik"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir 'in Kınık ilçesinde, ikinci kattan düşme sonucu ölümle burun buruna gelen bir yaşındaki Muhammed Emin İssi, Sağlık Bakanlığının hava ambulansı sayesinde filmlere konu olan bir operasyon ile yaşama bağlandı.Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan İzmir 'in Kınık ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde bulunan babalarını ziyarete gelen İssi çiftinin en küçük oğlu Muhammed Emin, evin ikinci katından aşağı düştü.Muhammed Emin'i kanlar içinde gören anne Dilek İssi, oğlunu ilk önce Poyracık'ta bulunan aile sağlığı merkezine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, 112 Acil ekiplerince götürüldüğü Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Doktorların muayenesinde minik Muhammed'in beyin ve göğüs travması riski taşıdığı belirlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine acil sevki uygun görülen küçük çocuk için İzmir 'de konuşlu 112 hava ambulansı görevlendirildi.Yaklaşık 30 dakikada helikopter ambulans ile Bergama'dan İzmir 'e getirilen çocuk yaşama bağlandı. - Sağlık ekibi Muhammed'i ziyaret ettiKüçük çocuğu yaptıkları müdahalelerle kurtaran 112 hava ve kara ambulansı çalışanları, iyileşip hastaneden taburcu edilmesinin ardından Muhammed'i dedesinin evinde ziyaret etti.Muhammed, kapıda karşıladığı sağlık çalışanları ile oyun oynadı.Baba 36 yaşındaki Mehmet Sait İssi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor günler yaşadıklarını, oğlunun hava ambulansının hızı sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Hastanede çocuğunu kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirten İssi, "Doktorlar 'çocuğunuzun durumu kritik, Sağlık Bakanlığı ile görüştük, 10 dakika içinde helikopter gelecek' dediler, çok şaşırdım. Bizim için helikopterin gelmesi tuhaf geldi. Benim çocuğum gitti gidecek. 'Herhalde benimle alay ediyorlar dedim' aklım almadı." dedi. - "Hava helikopterini Amerikan filmlerinde görürdüm"Türkiye'de sağlık hizmetleri açısından devrim yaşandığının altını çizen İssi, şunları kaydetti:"Amerikan filmlerinde 911 sahneleri vardı. Film sahnesinde çocuklar ölmüyor, doktorlar yetiştiriyorlar ya ben o filmi yaşadım sanki. Allah devletimize zeval vermesin. Benim oğlum için kalkıp helikopter gönderdiler."İssi, sağlık çalışanlarının oğluna yaptıkları bayram ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek çok mutlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.
Hava ambulansının doktoru 27 yaşındaki Neslihan Arı ise göreve başladığı ilk gün Muhammed için havalandıklarını aktardı.Hastanın bir yaşında ve yüksekten düşme vakası olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Arı, "(Bu çocuğun yaşamaya devam etmesi gerek daha bir yaşında önünde görecek çok güzel günler var) diye düşündüm. Kafası bandajlıydı, travma ve beyin içi kanaması var. Tansiyonu bir ara düştü, hemen müdahale ettik." ifadelerini kullandı.Arı, doktorluk mesleğine başladığı günden bu yana kendisini en çok etkileyen vakanın Muhammed olduğunu dile getirerek çocuğun bir an önce hastaneye ulaşmasını sağlamak için tüm ekip olarak havada seferberlik ilan ettiklerini söyledi.
Muhammed'in hayata tutunmasında hava ambulansının çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arı, şunları söyledi:"Hava ambulansı Muhammed Emin için çok büyük şansı oldu. Kara ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi en az 2 saat, eğer öyle götürülseydi çok fazla vakit kaybı olacaktı. Hava ambulansıyla 30 dakika içinde hastayı teslim ettik. Bu tarz kafa ve göğüs travması olan hastalarda vakit çok önemlidir. Kara ambulansıyla trafikte kalıyorsunuz. Hava ambulansıyla trafik diye bir şey yok, kalkıyorsunuz ve iniyorsunuz, zaman çok önemli."Arı, Muhammed'i sağlığına kavuşmuş görünce çok mutlu olduğunu kaydetti. Hava ambulansında görevli anestezi teknikeri 28 yaşındaki Sümeyye Turan da Muhammed'i gülerken ve koşarken gördükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.