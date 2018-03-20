Felç geçiren yürüyemeyen hastalar için başarılı bir tedavi yöntemi Haberi

-Sanal Gerçeklik Tedavisinden detay görüntü

-Rektör Mustafa Solak ile röp



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) - Robotik ve sanal gerçeklik tedavileri felç geçirmiş hastaları kısa sürede iyileştiriyor - Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak; - “Yürüyemeyen hastalar robot yardımıyla yürüyor” - "Sanal ortamda oyun oynayarak tedavi oluyorlar" AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da üniversite hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan yürüme robotları ile felç geçirmiş ve yürüyemeyen hastalara daha rahat bir tedavi uygulanırken, sanal gerçeklik tedavisi ile de hastalar hem oyun oynuyor, hem de tedavi oluyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yürüme robotları ve sanal gerçeklik tedavileri yardımı ile fizik tedaviye ihtiyaç duyan, yürüyemeyen veya felç geçirmiş hastalar daha rahat ve daha kısa sürede sağlığına kavuşuyor. Hareket kabiliyetini yitirmiş birçok hastaya uygulanan yürüme robotları sayesinde hastalar hareketlerini robot yardımı ile kolay bir şekilde uyguluyor. Öte yandan sanal gerçeklik tedavisi ile de televizyon karşısına geçen hastalar, ekrandaki bir takım hareketleri kendileri yönlendirerek sanal ortamda fiziksel hareket kabiliyetlerini geliştirmiş oluyor. “Yürüyemeyen hastalar robot yardımıyla yürüyor” Bu tedavi yöntemleri hakkında İHA muhabirine bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, yürüme robotlarının çok faydalı olan bir cihaz olduğunu belirterek robot yardımı ile felç geçirmiş hastaların yürümesinin sağlandığını söyledi.



Rektör Solak, “Özellikle felç geçirmiş veya hareket kısıtlılığı olan hastalar yürüme robotuna da yüklenerek belli bir hareketlere hızlıca sağlayabilmeleri, hareket emirleri vererek robotun önünde bir ekranda hastaya önerilen hareketler yaptırılarak, hastamızın el, kol hareketlerinin, yürüme hareketlerinin hızlıca gelişimi için faydalı bir cihazdır. Yine bu cihazlarımız da 2012 Aralık ayından bu yana yüzlerce, binlerce hastamızın tedavisinde kullanılmıştır, kullanılmaya da devam etmektedir” diye konuştu.

Sanal ortamda oyun oynayarak tedavi oluyorlar Sanal gerçeklik tedavisinin fizik tedavilerde destekleyici bir yöntem olduğuna dikkat çeken Rektör Solak, şu ifadelere yer verdi: “Bir televizyon ekranı var, geniş bir ekran. Orada televizyonda yüklenmiş programlar var. hasta çocuk veya erişkin o televizyonun önünde uygun bir yerde tutularak, televizyonda kendisinin yapması istenen hareketler yaptırılarak ekranda hareketini hasta görmekte. Oyunda bir futbolcu, basketbolda basketçi, voleybolda voleybol oyuncusu yada meydanda iki kişilik bir oyunda oyunculardan biri gibi hareket ettirilerek, kendisine öyle bir kimlik verilerek belli hareketleri yapması sağlanır. Diyelim ki topa vurma, yürüme, koşma, bir yerden atlama gibi hareketler orada el becerileri, ayak becerileri sağlar. Ayağını hareket ettirir televizyonda görür, elini hareket ettirir televizyonda görür. Bir masa tenisi oynarken masa tenisi topunun hareketini sanal olarak yapar ama hareketini görür ama oradan hareketini denetlemeyi görür. Orada oyuna dalarak birçok hareketi belli zaman diliminde yapar ve onun iyileşmesine de pozitif katkıda bulunur, müspet katkıda bulunur.”

