Ettiği dua sonrası tanıştığı kadının tavsiyesi hayatını değiştirdi...14 yıllık evlat hasreti sona erecek İzle

-Keseye bakmaları

-Hakan Çoksüer’in konuşması

-Leyla Gökalp’ın konuşması

-Abdulkadir Gökalp’ın konuşması

-Kesenin fotoğrafı

-Hakan Çoksüer’in ofisinden detay



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Batman’da ikamet eden ve 14 yıldır çocuk hasreti çeken Leyla Gökalp, sabah namazında ettiği dua sonrası tanıştığı kadının tavsiyesi üzerine gittiği Diyarbakır’da, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı tedaviyle hamile kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Batman’da ikamet eden 14 yıllık evli Leyla ve Abdulkadir Gökalp çifti çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tedavi gördü. Gördükleri tedaviler olumsuz sonuçlanan çift iyice umutsuzluğa kapıldı. Çocuk sahibi olmak için sürekli dua eden Leyla Gökalp, bir sabah namazında ettiği dua sonrası arkadaşına gitmek için evinden çıktı. Minibüse binen Gökalp, burada bir kadınla tanıştı. Gökalp’ın 14 yıllık çocuk hasretini öğrenen kadın, kendisinin de önceden bu durumda olduğunu ama Diyarbakır’da gördüğü tedavi sonrası çocuk sahibi olduğunu belirterek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’i tavsiye etti. Bunun üzerine eşiyle beraber Diyarbakır’a gelip tedaviye başlayan çift, Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı tedaviler sonucu şimdi bebek bekliyor. “Başka hastamızın tavsiyesi ile geldi” Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Gökalp çiftinin 14 yıllık çocuk hasreti kendilerine geldiğini belirterek, “Başka hastamızın tavsiyesi ile bize geldi. Çift şehir dışında birçok kliniğe başvurmuş. Birçok denemeleri, ilaç kullanımları olmuş. Fakat bir türlü sonuç alınmamış. Hastaya baktığımızda hastanın iki tane ayrı sıkıntısı vardı. Birincisi hasta artık umutsuz olarak bize gelmişti. Psikolojik olarak çok ciddi anlamda sıkıntısı vardı. İkinci yumurta rezervleri ciddi anlamda zayıflamıştı ve sperm parametreleri ile ilgili sıkıntı olduğunu gördük. Sağlıklı bir gebeliğin olması için sperm parametrelerinin normal olması gerekiyor. Yumurta rezervinin iyi olması rahim zarının tutunma gücünün iyi olması gerekiyor. Bu hastamızda ise hem stres faktörü çok yüksekti hem yumurta rezervi çok çok zayıftı hem de sperm faktörünün çok zayıf olduğunu gördük. Biz bu hastamıza ilk önce hem yumurtaları güçlendirmek hem de sperm parametrelerini güçlendirmek için tedavi verdik. Biz biliyoruz ki spermde de zayıflık varsa yumurtalıkta da zayıflık varsa tüp bebek bile yapsanız başarı şansınızın daha da zayıfladığını görüyoruz. Bu hastamıza tüp bebekten önce yumurtaları güçlendirmek için ilk önce yumurta detoks ve akupunktur tedavisi uyguladık. Akupunktur tedavisi özellikle yumurta rezervi zayıf olan hastalarda çok önemli bir tedavi biçimidir. 4 tane etki mekanizması var. Stresi en aza indiriyoruz, yumurta kalitesini arttırıyoruz, rahim zarını güçlendirerek tutunma gücünü arttırıyoruz ve bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı bir gebelik oluşmasını sağlıyoruz. Bu hastamız da biz bu 4 etki mekanizmasını çalıştırdık. Hem tüp bebeğe başlamadan önce hem de başladığımız anda akupunktur tedavisi uyguladık. Böylece sağlıklı bir şekilde yumurta, embriyo elde ettik ve bu embriyonun tutunma gücünü arttırdık. Sonra sonucu aldığında gözlerine inanamadı. 14 yıldan sonra bu mutlu haberi vermek keyif vericiydi” dedi.

"Sürekli dua ediyordum" 36 yaşındaki Leyla Gökalp daha önce gördüğü tedavilerin olumsuz sonuçlandığı ve çocuk sahibi olmak sürekli dua ettiğini ifade ederek, “Sabah namazında dua etmiştim. Sonra bir arkadaşıma giderken yolda bir kadınla tanıştık. Konuştuk. Bana Hakan hocayı tavsiye etti. Buraya geldiğimde hissediyordum. Çok şükür keseyi gördük. Allah’a binlerce şükürler olsun. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

Abdulkadir Gökalp de çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Şu anda çok sevinçliyim, çok mutluyum. Ben de varikosel vardı. Batman ve Mersin’de tedavi gördüm. Umudum tükenmişti. En sonunda Hakan hocayı tavsiye ettiler. Çok mutluyum. Allah ondan ve ekibinden razı olsun.”

