Esen çiftinin beşiz sevinci - GAZİANTEP

- Esen çiftinin beşiz sevinci - Hastane binası - Beşizlerden detaylar - İbrahim ve Sibel Esen'in açıklamaları - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile röportaj - Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu ile röportajEsen çiftinin beşiz sevinci - Gaziantep 'te 8 yıl önce evlenen Esen çifti, 2 çocuğun ardından beşiz bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 8 yıl önce evlenen Esen çifti, 2 çocuğun ardından beşiz bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.Şanlıurfalı İbrahim ve Sibel Esen çifti, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey ve Uygulama Hastanesinde Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun gerçekleştirdiği doğumla 1'i kız beş bebek sahibi oldu.Bebekleri 28. haftada alınan çift, 2 aydır küvezde kalan beşizleri kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.Baba İbrahim Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, beşiz bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Eşinin hamilelik sürecinde çok sevindiğini doğumdan sonra mutluluğunun arttığını ifade eden Esen, "Aslıhan hocaya çok teşekkür ederim. Kendi evlatları gibi bakıp bize teslim ettiler. Şu an çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileneceğim. Önceden tarım işiyle uğraşıyordum.. Elimden tutan olursa tekrar başlayacağım." dedi. Anne Sibel Esen 7 aylık hamileliği boyunca zorlanmadığına dikkat çekerek doktorların da desteğiyle güzel bir hamilelik geçirdiğini kaydetti. Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten anne Esen, şunları kaydetti. "Beşizler, Rabbimin bir kısmeti Her şeyin hayırlısı olsun. Bu bize nasip olmuş Aslıhan hocamıza teşekkür ederim. Bize çok büyük destekleri oldu. Prematüre olduğu için çok zordu. Önce 2 çocuğum vardı. Şimdi 7 çocuğum oldu. İnşallah beşizler desteklerle beraber iyi olacak."GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bebeklerin 28. haftalıkken sezeryanla alındıklarını belirterek, bebeklerin sağlıklı olduğunu söyledi.
Biri kız olmak üzere 5 bebeğin doğduğunu analatan Gür, şöyle devam etti:"Bebeklerimizin en küçüğü 800 gram ağırlığında en büyüğüyse 1020 gram ağırlığındaydı. Aslıhan hocamız bebekleri hayatta tutmak için çok uğraştı. İki ayın sonunda normal kilolarına ulaştılar. Hiçbir hayati riskleri kalmadı. Sağlıklı bir şekilde bu bebeklerimizi büyütüyoruz. İnşallah ömür boyu yaşarlar. Hastanenin imkanları bu bebekler için her zaman hazırdır. Ve bebekleri yaşamda tutmak için her türlü çabayı sarf etmeye hazırız."Doç Dr. Aslıhan Abbasoğlu bebeklerin 28 hafta 5 günlükken sezeryanla alındığını, 3 Mayıs akşamı saat 17.30 da doğduklarını aktardı.Bebeklerin 8 haftalık küvez sürecini kimi zaman üzülerek kimi zaman yorularak geçirdiklerini anlatan Abbasoğlu, şöyle devam etti:"Şu an 36 haftalık oldular. Anne karnında geçirmeleri gereken 2 ayı küvezde geçirdiler Bir takım problemler atlattık. Hepsi iki kiloya yaklaştılar. Yavaş yavaş hepsini taburcu etmeye hazırlanıyoruz. İlk bebek biri kız 4'üerkek. Doğumda anne çok heyecanlı ve şüpheliydi. Yaşayacaklarına inanmıyordu. Kızıma iyi bakın dedi. Benim ismimi sordu. Sizin isminizi vereceğim dedi. O nedenle bir numara Aslıhan Esra. Bizde onu 4 erkeğin arasında nazlı büyüttük."En büyüğü kız olan Aslıhan Esra 1020 gram ağırlığında. En küçüğü 800 gram ağırlığında Selim Esen. ikinci bebek Ahmet Esen, üçüncü bebek Berat Esen, dördüncü bebek Mesut Acar Esen.