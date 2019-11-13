Esed rejiminin sakat bıraktığı Muhammed hayaline Türkiye'de kavuştu - ŞANLIURFA
- Sağ bacağını kaybeden Suriyeli Muhammed Dabbe'nin koltuk değnekleriyle yürümesi - Yeryüzü Doktorları Derneği'nde protez bacak takılması ve yürütülmesi - Yeryüzü Doktorları Şanlıurfa Toplum Merkezi yöneticisi Kasım Taş ile röportaj - Sağ bacağını kaybeden Suriyeli Muhammed Dabbe ile röportajEsed rejiminin sakat bıraktığı Muhammed hayaline Türkiye'de kavuştu - Beşşar Esed rejimin saldırısında sağ bacağını kaybeden Suriyeli Muhammed Dabbe, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin desteğiyle 4 yıl sonra yürümeye başladı - 16 yaşındaki Muhammed Dabbe: - "Tedmur yakınında 3 savaş uçağını fark ettik. Bir roket bizi hedef aldı. Otobüste 52 kişi vardı. İnsanların parçalanmış halini ve bir kısmının da yandığını gördüm. Bacağımın koptuğunu fark ettim, kopan parçayı aradım ama bulamadım" - "Hayallerimi, Yeryüzü Doktorları Derneği sayesinde gerçekleştirdim. Protez bacak takıldı. Elhamdülillah şimdi koltuk değnekleri olmadan yürüyebiliyorum"ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO - Suriye'de 4 yıl önce Beşşar Esed rejiminin saldırısında yaralanarak sağ bacağını kaybeden Muhammed Dabbe, Yeryüzü Doktorları Derneğinin protez bacak yardımıyla yeniden yürüdü.İki yaşındayken babasını kaybeden Dabbe, 4 yıl önce annesiyle Şam - Rakka yolunda Esed rejiminin hava saldırısına maruz kaldı.16 yaşındaki Dabbe, saldırılarda yaralanarak sağ bacağını kaybetti.Tedavi için iki kardeşi ve annesiyle beraber Şanlıurfa 'ya gelen Dabbe'ye, Yeryüzü Doktorları Derneği sahip çıktı.Dabbe, derneğin Şanlıurfa Toplum Merkezi'nde ortez protez desteğiyle yeniden hayata tutundu. - "Bacağımın koptuğunu fark ettim"Dabbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu protez bacağına kavuştuğunu ve 4 yıl sonra koltuk değneklerine ihtiyaç duymadan yürüyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
12 yaşındayken annesiyle Rakka'dan Şam’a doğru yola çıktıklarını belirten Dabbe, "Tedmur yakınında 3 savaş uçağını fark ettik. Bir roket bizi hedef aldı. Otobüste 52 kişi vardı. İnsanların parçalanmış halini ve bir kısmının da yandığını gördüm. Bacağım koptuğunu fark ettim, kopan parçayı aradım ama bulamadım." dedi. Dabbe, saldırıda gözünden de yaralandığını ifade ederek, olay yerine gelen bir motosikletli sayesinde bir sahra hastaneye kaldırıldığını anlattı. - "Koltuk değnekleri olmadan yürüyebiliyorum"Suriye'de tedavi imkanları yetersiz olduğu için önce ülke sınırındaki Azez’e, oradan da Türkiye’ye sevk edildiğini anlatan Dabbe, birkaç ameliyat olduktan sonra Şanlıurfa 'da yaşamaya başladığını kaydetti. Dabbe, sakatlığından dolayı annesi ve kardeşlerine yardımcı olamadığı için üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayallerimi, Yeryüzü Doktorları Derneği sayesinde gerçekleştirdim. Protez bacak takıldı. Elhamdülillah şimdi koltuk değnekleri olmadan yürüyebiliyorum." ifadelerini kullandı. - "Onun mutluluğunu bizler de paylaşıyoruz"Yeryüzü Doktorları Şanlıurfa Toplum Merkezi yöneticisi Kasım Taş, "Hatay ve Şanlıurfa toplum merkezi olarak, proje kapsamında 2019 yılında faaliyetler yürüttük. Bugüne kadar 9 bin 567 kişiye destek verdik." dedi. Taş, derneğin ihtiyaç sahiplerine psikolojik destek, kalp ameliyatı, göz ameliyatı ve ortez protez ve medikal malzeme gibi destekler sunduklarının altını çizdi.Hatay ve Şanlıurfa ’da hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Taş, "Muhammed, hizmet verdiğimiz kişilerden sadece biri. Onun mutluluğunu bizler de paylaşıyoruz." diye konuştu.
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