Erdoğan: '(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız' - BURSA
Erdoğan: "(Yap - işlet - devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız" - BURSA - Alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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