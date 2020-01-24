Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mıstık: 'İnsanları sokak ortasında düşüp kalması, akciğere yerleşen virüsün nefes almayı etkilemesi veya kalp kaslarının kasılmasından kaynaklı olabilir' Haberi

-doktorun açıklamaları



( BURSA ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mıstık: "İnsanları sokak ortasında düşüp kalması, akciğere yerleşen virüsün nefes almayı etkilemesi veya kalp kaslarının kasılmasından kaynaklı olabilir" BURSA



- Çin'de ortaya çıkan gizemli virüsün yeni bir salgının habercisi olabileceğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Uzakdoğu’dan başlayan ve kedi kaynaklı olabileceği düşünülen, dünyaya yayılan bine yakın insanın ölümüne sebep olan MERS gibi aynı aileden olan bu yeni Coronavırus son 3-4 hafta içinde Çin’de Wuhan şehrinde saptanmıştır. SARS ve MERS gibi solunum sistemine yerleştiği, grip benzeri bulgular verdiği ve grip gibi zatürre yapabildiği ve bunun sonucunda yüksek oranda ölüme sebep olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili hastalığı yakın izlemeye almıştır. Bu şehirde bir balık marketten yayıldığı düşünülmüş, kaynağın deniz ürünleri olabileceği ileri sürülmüş, market kapatılmış, ancak son günlerde insandan insana bulaştığı da saptanmıştır’’ dedi.

Ortaya çıkan bu virüsün corona virüs ailesinden olduğunu ve bu aileden 6 virüsün bilindiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Yeni tanımlanan bu virüs ailenin 7'ncisi olarak biliniyor. 2012 yılında yine Uzak Doğu'dan başlayan 10 binden kişiyi etkileyen binden fazla kişinin ölüne sebep olan SARS ve daha sonra Orta Doğu'da başlayan MERS virüslerinin yakın akrabası diyebiliriz. Diğerleri gibi bu salgının da yayılma ihtimali var ancak virüsün nasıl bulaştığının tam olarak ortaya konamamasından dolayı olgu sayılarının ne kadar daha çoğalacağı bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.Ölüm sebepler akciğere yerleşen virüsler veya kalp kaslarının kasılması olabileceğini belirten Prof. Dr. Reşit Mıstık, virüs ile ilgili sözlerine şunları ekledi:"Son veriler Çin’in Wuhan şehrinden Çin’de birçok eyalete yayıldığı ve 40 vakka ile başlayan salgın 440’tan fazla kişide tespit edildi. Ama tahmin edilen bunun çok çok üzerindedir. Sayının gittikçe arttığı, aslında bildirilmeyen olgular düşünüldüğünde sayının daha da çok artacağı tahmin edilmektedir. Seyahatlerinde olması bunun hızlı yayılmasında büyük bir etkendir. Hasta kişilerin öksürme ve aksırması ile veya hasta kişilerin elleriyle etrafa yayılan virüsün solunum yolu ile solunması virüsle temas etmiş ellerle göz akı ve mukozalara teması ile bulaşabildiği için bir yerde başladığı zaman dünyanın her tarafına yayılabileceği düşünülmektedir. Kuluçka süresi sonunda zatürre oluşabildiği ve hastaların bu şekilde kaybedilebildiği düşünülmektedir. Çinli sağlık yetkilileri Wuhan şehrine seyahati ve bu şehirde yaşayanların şehir dışına çıkmamalarını önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü sars, domuz gribi ve ebola gibi bu hastalığı da yakın takibe almıştır. Destekleyici tedavi dışında şu anda bilinen bir özgül bir tedavisi yoktur. Aşısı yoktur."Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerinin daha net bilgile verebileceğini belirten Mıstık, "Yurt dışından gelen herkesi hava limanlarında sağlık kontrolünden geçirdiğini biliyorum. Grip nezle nasıl bulaşıyorsa, şu anda bununda bu şekilde bulaştığını biliyoruz. Spekülatif olarak düşünülen yaklaşımlar var. SARS virüsü kedi kaynaklı olduğu ifade edilmişti. MERS, deve kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Burada da deniz ürünler var. O marketten alışverişi yasakladılar. Yarasa çorbası çok yeniyor. Yarasadan olduğu ifade ediliyor. Bunların hepsi spekülatif ama kedi kaynaklı bir virüs olduğu ifade ediliyor" dedi.





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