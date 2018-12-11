Elazığ'da narkozsuz akciğer ameliyatı dönemi başladı Haberi

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( ELAZIĞ ) - Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli: - "Hastanemizde ilk defa maske oksijen desteği ile narkoz vermeden akciğer ameliyatı yaptık" ELAZIĞ



- Medical Park Elazığ Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi bir hastaya narkoz vermeden başarılı bir akciğer ameliyatı gerçekleştirdi. Medical Park Elazığ Hastanesinde Op. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi 49 yaşındaki Nazire Adsız'a, ilk defa maske oksijen desteğiyle narkozsuz ameliyat yaptı. Hastanın daha önce defalarca akciğerinden su alındığını ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli “Bu su incelemesinde bir şüphe saptanmış, ancak bu şüphelerden iyi ya da kötü bir sonuç alınamamış. Bunun üzerine biz hastamızın akciğer zarından parça almaya karar verdik. Bu tür ameliyatlarda birçok yerde hasta uyutularak solunum cihazına bağlanarak yapılıyor. Biz hastanemizde ilk defa maske oksijen desteği ile narkoz vermeden, solunum cihazına bağlamadan bu ameliyatı yaptık. Bu sayede hastamız çok daha hızlı iyileşti. Bizim açımızdan çok güzel bir şey. Özellikle açık akciğer ameliyatları sonrasında ciddi anlamda ağrı sıkıntısı oluyordu, bu teknikle önemli bir sorunun aşmış olduk" dedi.

Hastanın ameliyatını tek delikten gerçekleştirdiklerini bu sayede çok az ağrı hissettiğini ve daha çabuk toparladığını belirten Kermenli, “Bugün 3'üncü günü ve hastamız bir sıkıntı olmazsa taburcu olacak. Özellikle akciğer hastalarında bu yöntemi kullanmayı düşünüyoruz. Hastalara verdiğimiz narkozun özellikle karaciğer ve böbrek üzerinde bazı yan etkileri mevcut. Bunları engellemek açısından artık bu yöntemi kullanmayı planlıyoruz. Hastalarımızın akciğer hastalığı veya akciğer kanserleri açısından korkmalarına ve büyük şehirlere gitmelerine gerek yok. Biz hastanemizde hem hastalığın tanısını koyuyoruz, hem tedavi ediyoruz, hem de ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye bilgi verdi. Bu iş için ciddi bir ekipman ve cerrahi asistan desteği gerektirtiğine değinen Kermenli, “Bizim hemşire ve teknisyen açısından hastanemiz çok ileri aşamada. Anestezi doktorumuz ve anestezi teknikerleri ameliyatın birçok kısmında ön plandaydılar. Hastaya narkoz vermeden hastanın solunumu yerindeyken bu işi yapmamıza destek oldular. Cerrahinin başarısı kadar hemşire ve cerrahi teknisyenin de başarısı ön planda, güzel bir ameliyat oldu. sonucu iyi gelecektir inşallah. Sonra da tedaviye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

