El yaralanmaları ağır kayıplara sebep olabilir

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI



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- El yaralanmalarında uzman müdahalesinin önemine dikkat çeken Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “Bazı hastaların belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa, gidişat el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor” dedi.

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde el yaralanması vak'alarının çok olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “El yaralanmaları, özel bir yaralanma tipidir. Bu yaralanmalara müdahale etmek, özel bir uzmanlık istiyor. Çünkü hastaların tekrar işlerine dönmeleri ve sağlıklarını kazanmaları hem sanayi için, hem de hastaların sağlığı için çok önemli. Bu işleri genellikle plastik cerrahlar veya ortopedistler yapıyor. Ancak bu tedavi için mikro cerrahi eğitimini almış olmaları gerekiyor. Tecrübe, bu konularda çok önemli. Hastaların takiplerinde ve ameliyatlarında zamanlamayı yapmak çok önemli. Bazı hastaların çok acil ameliyata alınması gerekiyor. Bazı hastaların da belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa ve bekleniliyorsa gidişat, el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Beklenip alınması gereken bir hasta eğer acile alınırsa da ameliyat sonucunda tekrar kayıplarla karşılaşabiliyoruz. İşletme yöneticilerinin bu konuları çok iyi bilmesi gerekiyor. İşyeri hekimlerinin çok iyi bilmesi gerekiyor. Nereye ve kime yönlendireceklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Operasyonların esasında malzeme açısından çok fazla numune ve cihaz gerektirmediğini dile getiren Op. Dr. Sözer sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortada büyük bir emek var. Cerrahın emeği ve bilgisi bu konuda en büyük unsurdur. Hastaların rehabilitasyonu çok önemli. Hemen hemen bütün vak'alarda gerekiyor. Uzuv kaybı konusunda, ilk aşamada mikroptan korunma konusunu çok düşünmüyoruz. Burada kopan uzvun süratle yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığı da aslında sağlıkçılar tarafından biliniyor. Mutlaka iş yerinde sağlıkçıların uzvu muhafaza edip bizlere bir an önce getirmeleri gerekiyor. Çok güvenli olması veya ameliyatın başarılı olması için 2 saat içerisinde getirilmesi genellikle yeterlidir. 8 saat sonra bile yerine taktığımız uzuv var, ama bu çok şansa bağlı bir iş."

