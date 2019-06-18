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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
El konulan hastane şifa dağıtacak - KIRKLARELİ

El konulan hastane şifa dağıtacak - KIRKLARELİ

- Törenden genel ve detay görüntüler - Vali Osman Bilgin'in konuşması - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara'nın konuşması - Açılışın yapılması ve sağlık merkezinin gezilmesiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle mülkiyetine el konulan hastane binası, Sağlıklı Hayat Merkezi olarak hizmet verecek. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, merkezin açılışında yaptığı konuşmada FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla mülkiyetine el konulan ve Hazineye devredilen Dereköy Caddesi'ndeki hastane binasının, Sağlık Bakanlığına tahsis edildiğini söyledi.

Binanın artık gerçek sahiplerine, millete hizmet edeceğini vurgulayan Bilgin, "15 Temmuz sürecinde ülkemizde hain darbe girişimiyle birlikte milletimizin parasını hiç eden hainler bu binayı ortaya çıkardılar. Ancak bu binanın devletimize geçişiyle birlikte milletin parası millete kaldı" dedi.
Kırklareli 'ndeki en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:"Türkiye sağlık hizmetleri bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışmakta, onları da geçen bir noktaya gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözü bugün yaşanıyor. Sadece aziz Türk milletimiz değil, komşumuz Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa ülkeleri, Amerika'dan, Asya ülkelerinden Afrika'dan her taraftan artık ülkemize bu manada sağlık hizmeti almak için gelen çok sayıda insan bulunmakta. Bu bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor."Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara da sağlık merkezlerinin önemine işaret ederek, açılışı gerçekleştirilen merkezin Kırklareli 'ne önemli hizmetler vereceğini belirtti.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'te programda bir konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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