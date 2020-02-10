Eksi 20 derecede 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

-112 ekiplerinin köye gidişi

-Ambulans görüntüleri

-Hatanın oğlu Ferhat Atalay’ın röportajı

-Genel Detay Görüntüler



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası Zine Atalay (80), eksi 20 derecede 5 saat süren çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve yoğun fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Koçdağı Mahallesi’nde yaşayan KOAH hastası Zine Atalay rahatsızlanınca, köy muhtarı aracılığıyla Başkale Belediyesi ekiplerinden yardım talep ettiler. Bunun üzerine Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, eksi 20 derecede yoğun kar ve fırtınaya karşı saatler süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaştı. Zine Atalay’ın oğlu Ferhat Atalay, kendilerine yardım gönderen ekiplere teşekkür ederek, “Zor durumdaydık. Allah razı olsun devletten ve belediyemizden. Gelip yolumuz açtılar, hastamızı hastaneye götürüyorlar. Bu zor günümüzde bizi zor durumda bırakmadılar” diye konuştu.

Yolların açılmasının ardından Zine Atalay, bulunduğu evden alınarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

80 yaşındaki KOAH hastası Zine Atalay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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