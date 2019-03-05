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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Ekipler KAOH hastası için seferber oldu - VAN

Ekipler KAOH hastası için seferber oldu - VAN



: - Kar paletli aracından detay - Yol açmadan detay - Mahalleye ulaşım - Hastaya evde müdahale - Hastanın kar paletli araca alınmasıEkipler KAOH hastası için seferber oldu - Van 'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan KOAH hastası, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldıVAN (AA) - Van 'ın Çaldıran ilçesinde, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan KOAH hastası Hasan Yılmaz, jandarma ve UMKE ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.Yuvacık Mahallesi'nde rahatsızlanan 58 yaşındaki Yılmaz'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Van 'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yol kapalı olduğu için durumu Çaldıran Kaymakamlığına bildirdi.Kaymakamlığın talimatıyla yola çıkan jandarmanın kar paletli aracıyla 6 saat sonra mahalleye ulaşan ekipler, evinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz'ı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırdı.Hasta yakınları, çabalarından dolayı jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

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