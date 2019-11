Eğitimciler sigaraya savaş açtı İzle

-RÖPORTAJLAR

- Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Eğitim-Sen üyeleri protokol imzalayarak, sigarayı bırakmak için savaş açtı. Türk Eğitim-Sen hizmet binasında Türk Eğitim- Sen Amasya Şubesi ile Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün ortak projesi olan "Eğitimciler sigaraya hayır diyor " protokol imza töreni yapıldı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Biz sağlık camiası olarak öncelikle böyle bir karardan dolayı çok mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Başkanımız ilk bizi aradığında böyle bir projeye gönüllü olduklarında biz sağlık camiası olarak çok heyecanlandık. Biz tabii her ne kadar sağlık hizmeti denince akla hastaneler gelse de bizim esas işimiz koruyucu ve önleyici sağlık. Eğer bir ülkede koruyucu önleyici sağlığı düzeltirsek, sağlık camiasının diğer kısımlarının da düzeleceğine inanıyoruz. Kişinin hastalanmaması demek koruyucu sağlık demek. Bunun da en başında zararlı alışkanlıklar geliyor. Zararlı alışanlıkların başında da toplumda en çok tüketilen sigara geliyor. Sigarayı bırakmış bir eğitim camiası her konuda başarılı olacaktır. Bu projenin zaten adı 'Eğitimciler sigaraya hayır diyor' eğitimciler bir şeye savaş açtıysa o işi tamamen kazanırlar diyoruz çünkü her şey eğitimden geçiyor. Bugün de burada öncülük etti Türk Eğitim- Sen, bu noktada bu savaşı kazanacaklarına inanıyorum ben” dedi.

Türk Eğitim -Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, “Ben 35 yıllık bir sigara tiryakisi olarak doğrudan savaş açmak yerine eğitimciler sigara içenlere gelin birlikte bırakmayı düşünelim diye tavsiye ediyorum cümlesinin daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz. Hem maddi hem de sağlık açısından çok büyük zararlar verdiğinin farkındayız. Bu farkındalığı biz öncelikle üyelerimize daha sonra toplumun tüm kesimlerine yaymak istiyoruz. Amacımız buydu” diye konuştu.

Eğitimcilere Amasya’nın Hamamözü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Erdoğan sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Eğitimciler gerekli sağlık yardımını almalarının ardından sigarayı bırakacak.



