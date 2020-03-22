Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Edirne Valiliğince 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - EDİRNE

Edirne Valiliğince 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - EDİRNE

Edirne Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - EDİRNE - Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan vatandaşların yaşlı vatandaşlara yardım sağlaması - İhtiyaçlarının yaşlı vatandaşların evlerine götürülmesi Edirne Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduEDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişilerin tespit edilerek gerekli yardımların yapılacağı bildirildi.
Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.Valilik'ten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı. - Vefa Sosyal Destek Grupları nasıl çalışacakİl merkezleri ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ifade edildi. - İhtiyaçlar dağıtılmaya başladıVefa Sosyal Destek Grubu'nun 24 saat esasıyla çalışacağı vurgulanan açıklamada, "Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma ekipleri dağıtım yapacak. Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilecektir. İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşların SYDV tarafından bilgileri hazırlanıp birimlere dağıtılacak. SYDV muhtaç vatandaşlara yardım yapacaktır."AFAD Müdürü Ali Altındal ve beraberindekiler gelen çağrılar üzerine evlerinden çıkamayan grupta olan vatandaşların ihtiyaçlarını iletmeye başladı.

Gıda Yardımı Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı