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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Dünya gastroenteroloji uzmanları Türkiye'de buluşacak - İZMİR

Dünya gastroenteroloji uzmanları Türkiye'de buluşacak - İZMİR

- Hastane gastroenteroloji bölümünden görüntüler - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor ile röportajDünya gastroenteroloji uzmanları Türkiye'de buluşacak - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Serhat Bor: - "21 - 24 Eylül'deki Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde, dünya genelinden bin 500 gastroenteroloji uzmanını İstanbul'da ağırlayacağız"İZMİR (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde Türk hekimlerinin sindirim sistemi hastalıklarını dünyaya anlatacağını belirtti.
Prof. Dr. Bor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeme alışkanlığı ve strese bağlı olarak sindirim sistemi yakınmalarının arttığını belirtti.
Türkiye'de 906 gastroenteroloji uzmanının görev yaptığını, bu rakamın hem Avrupa hem de dünyadaki bazı ülkelere oranla az olduğunu, bu alandaki sayının artması gerektiğini ifade eden Bor, 21 - 24 Eylül'de dünya genelinden bin 500 gastro uzmanını İstanbul'da ağırlayacaklarını ifade etti.
"Türk hekimleri, Dünya Gastroenteroloji Derneği ile birlikte tüm sindirim sistemi hastalıklarını dünyaya anlatacak. Kongremiz bu sene Türkiye'de düzenlenen tek dünya kongresi olma özelliğini taşıyor." değerlendirmesini yapan Bor, " Kongremize dünyanın her yerinden katılımın gerçekleşeceğini bekliyoruz. Bizim derneğimizin tartışma konusu ise bir Türk hekimin adıyla geçen Behçet hastalığı olacak." dedi.

Hastalık Muhabir 

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