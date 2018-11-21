Dünya Balıkçık Günü'nde 4 bin balık dağıtıldı

-balık dağıtımı

-balık yiyenler

-Ganalı öğrenci röportajı

-Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın konuşması

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in konuşması

-MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş röportajı



( MUĞLA )- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ‘Dünya Balıkçılık Günü’nde üniversite kampüsünde akademisyenler, idari personel ve öğrencilere ızgarada pişmiş 4 bin balık dağıtıldı. MUĞLA



- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve SKS Daire Başkanlığı işbirliğinde ‘Dünya Balıkçılık Günü’ kapsamında Mavi Çatı Salonu'nda ızgarada pişirilmiş balık dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Balık tüketimi farkındalığını arttırmak amacıyla ilk defa düzenlenen etkinlikte 4 bin adet 3 üç çeşit balık temizlenerek ızgaralarda pişirildi. Pişirilen balıklar ekmek arası yapılarak helva ile birlikte dağıtımı yapıldı. Balıklar ücretsiz dağıtımı yapıldı. 4 bin balık bir saat içinde tüketildi. Balık dağıtımında öğrencilere su ve helva ikramı da yapıldı. Öğrenciler balık ekmek için uzun kuyruklar oluştururken, 4 bin balık bir saat içinde tüketildi. Balık ekmek etkinliği hakkında görüşlerini açıklayan akademisyen ve öğrenciler “Bugün dünya balıkçılık günü. Üniversitemiz tarafından yapılan etkinlik çok anlamlı. Özellikle de Muğla için çok güzel bir program. Biz burada ailemiz ile birlikte katıldık. Ailem ile birlikte balık tüketmek için buraya geldim. Balık tüketmeyi seviyoruz. Genellikle haftada bir iki defa tüketmeye çalışıyoruz çocuğumuz ile birlikte” derken, Gana’lı Üniversite öğrencisi, “Deniz balıkları çeşit çeşit güzel oluyor yani. Çocukluktan beri balık yiyorum. Balık ne kadar çok yiyorsan, zihin o kadar çok açılır. Ben balık yemeyi seviyorum” dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, “Muğla’nın 100 bin ton dolayında bir kültür balıkçılığı üretimi var. Bunun 609 bin tonu ihraç ediliyor. İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Avrupa, Rusya ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz, Bugüne kadar ihraç ettiğimiz balıklardan hiçbir olumsuz tepki almadık. Rahatlıkla ihraç ettiğimiz ve sağlıklı bir şekilde insanların tüketimine sunduğumuz bir ürün. Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan sektör sayısı 20 civarında. Balıkçılığın 2013 hedefi idi bu. Ama 2018 yılında bu 12 milyar dolar hedefimizi gerçekleştirdik” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek, deniz ile kıyısı olan ve en uzun kıyısı olan ilin Muğla olduğunu belirterek, “Kara ile deniz arasındaki ilişkiyi baktığımız zaman ciddi imkânlara sahip bir bölgedeyiz. Dolayısı ile bu bölge balıkçılık açısından da çok önemli. Bu bölgede özellikle Çipura ve Levrek çok tüketiliyor. Öncelikli olarak balık çeşitliliğini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Dünya Balıkçılık Günü’nü Su Ürünleri Fakültesi adına ilk defa düzenlemiş olduk. Genç nesillerin daha kaliteli bir besin ve daha kaliteli bir yaklaşım açısından ülkemizde bunun varlığını hissettirmek amaçlı bunu düzenlemiş olduk. Maalesef ülkemizde üç tarafı denizler ile çevrili olmasına rağmen kişi başına düşen balık tüketimi yeterli dereceye ulaşmamış. 6 kilogram balık tüketimi mevcut Türkiye’de. Bu dünya ortalaması 25 kilogram, Avrupa ortalaması 16 kilogram, Japonya’da kişi başına balık tüketimi 90 kilogram. Dolayısı ile biz bu amaçla hem sağlıklı ürünler, sağlıklı nesiller noktasında haftada iki gün balık tüketilmesi noktasında bilinçlenmesi amacı ile kaliteli bir besindir, gerekli ihtiyaç duyulan bir besin ürünüdür. Ülkemizde de bu yeterince üretilmektedir. Bu üretimlerin de sağlıklı bir şekilde tüketime yönelmesi açısından Su Ürünleri Fakültesinin de algılaması noktasında önem arz etmektedir. Dünyamızın da dörtte üçü denizler ile çevrili. Fakat dünya okyanusları insanlık adına kullanılan balıkçılığın oranı yüzde 2 oranında kalmış. Dolayısı ile nüfusumuz 2050 yılında düşünüldüğünde 10 milyarı geçeceği tahmin ediliyor. Bu noktada da yüzde 70 oranında gıda ihtiyacı söz konusu. Bu talebin, bu tarzın talepler noktasında yerine getirilmesi lazım. Okyanuslarımız insanlık nüfusu açısından yeterli noktada ürün verememektedir” dedi.



