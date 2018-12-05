DÜ’de diyabet okulu ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı Haberi

-Açılıştan görüntü

-Kuvözdeki bebeklerden görüntü

-Gül’ün konuşması

-Tuzcu’nun konuşması

-Diyabet hastasına bilgi verilmesi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde diyabet okulu ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı. Her geçen gün bünyesine yeni birimler kuran DÜ, diyabet okulu ve yenidoğan yoğun bakım ünitesini açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Tıp Fakültesi Hastaneleri binasında gerçekleştirilen açılışlara DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştiren Rektör Gül, daha sonra üniteyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Rektör Gül, hastanede iki yeni birimin daha hizmet vermeye başladığını söyledi.



Rektör Gül, ‘’Bu hizmetler tedavinin başarısını etkiliyor. Hastanemiz birçok yeniliğe imza atıyor. Çok büyük atılımlar yapıyor, yeni hizmetler veriyoruz. Bebekler bu ünitede tedavi görürken anneleri de güzel odalarda dinlenip bebeklerine bakma imkanı bulacak. DÜ olarak bu tür hizmetleri artırıp yeni ünitelerle yeni hizmetler vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Daha sonra diyabet okulunun açılışını gerçekleştiren Rektör Gül, DÜ Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu’dan bilgi aldı. Okul ile ilgili bilgi veren DÜ Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, açtıkları diyabet okulunda hastaların diyetisyenlerden eğitim alacağını söyledi.



Prof. Dr. Tuzcu, ‘’Eğitime katılanlara diploma da verilecek. Hastalar iyi bilinçlendirilmediği zaman farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Şekeri vardı, göz kör oldu, şekeri vardı, ayağı kesildi gibi durumlar olmasın diye eğitim vereceğiz, hastalığı yenmeleri için onlara destek olacağız. Periyotlar halinde hastalar eğitim görecek. Randevu sistemi oluşturup, her hastanın mutlaka eğitim almasını sağlayacağız’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından görevli hemşire tarafından diyabet hastası bir gence bilgi verildi.



