Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı Haberi

-Ender Saraç'ın pazarı gezmesi

-Ender Saraç'ın kadınlarla sohbet etmesi

-Pazardan görüntüler

-Ender Saraç'ın konuşması

-Detay



( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kanser hastalığına farkındalık oluşturmak adına İzmit'te kurulan semt pazarına giden Dr. Ender Saraç, alışveriş için pazara gelen vatandaşları kanserden korunmanın yollarını ve sebze tüketmenin önemini konularında bilgilendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kanser Haftası’nda kansere farkındalık oluşturmak için yeni bir proje başlattı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bulunan semt pazarlarında stant kurarak vatandaşlara kanserden korunmanın yöntemlerini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara meyve ve sebze tüketmenin öneminden bahsediyor. Proje kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan semt pazarına gelen Doktor Ender Saraç, vatandaşları ve esnafı bilgilendirdi. Pazarda tezgahları gezen Saraç, kansere farkındalık oluşturmak amacıyla pazarcı esnafına “Her Gün 10 Bin Adım, Kanseri Hayatınızdan Atın” yazılı yelek, şapka ve broşür dağıttı.

Pazarda Dr. Ender Saraç’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Başkanı Mücahit Arslan eşlik etti. Başlatılan projeye destek veren pazarcı esnafı da tezgahlarına sebze tüketmenin önemine vurgu yapan pankartlar astı. Vatandaşlar ile sohbet eden Dr. Ender Saraç, daha sonra pazar alanında kurulan stantta vatandaşlara hastalıklardan korunmak için sebze tüketilmesinin önemine değdi. Vatandaşlara Taşköprü sarımsağı ve sarı mercimek yemelerini söyleyen Dr. Ender Saraç, “Enerji isteyenler için sarı mercek ucuz ve iyi bir protein kaynağıdır. Onun yanında biraz siyez bulguru ve bir bardak ayranla da harika bir öğün olur. Burada dikkatimi çeken şifalı bitkilerden bir tanesi de çok bilinmeyen sarı mercimektir. Taş köprü sarımsağı gördüm. Mümkün olduğunca için sarımsağı almayın. Çünkü içerisindeki antioksidan oranı bizim sarımsağımızla aynı değil. Taşköprü sarımsağı gayet doğaldır, kansere karşı korur, kolestrolü düşürür, kanı sulandırır. Tam şimdi otların mevsimi, pazarlarda otlar var. Yiyin bunları” dedi.

Konuşmasının ardından kadınların sorularını yanıtlayan Saraç, vatandaşlara sağlıklı beslenmeleri için çeşitli tarifler verdi. Etkinlik, Dr. Ender Saraç’ın pazarcı esnafı ile sohbet etmesi ile son buldu. Projenin tüm hafta boyunca semt pazarlarında devam edeceği öğrenildi.

