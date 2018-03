Dr. Celal Ayral: “Hacamat eğitimli kişilere yaptırılmalı”

-Hacamat öncesi nabız ölçülmesi

-Hacamat öncesi kalp atışının ölçülmesi

-Hacamat için kupaların sırta vakumlanması

-Akupunktur iğnelerinin hastaya batırılması

-Hacamat işlemi için kesiklerin atılması

-Hacamat işleminde vücuttan çıkan toksin kanlar

-Dr. Celal Ayral’ın konuşması

-Genel ve detay



( BATMAN -ÖZEL) BATMAN



- Batman’da görev yapan Dr. Celal Ayral, hacamat yapacak kişinin alanında uzman olması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde eğitim verdiğini, eğitimli olmayanlara hacamat yaptırılmaması gerektiğini söyledi.



Batman’da görevli Dr. Celal Ayral, hacamat tedavisine ilişkin bilgi verip, uyarılarda bulundu. Hacamat yaptırmanın vücut sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Ayral, “Hacamat, Arapça hicama kökünden geliyor. ‘Emmek’ demektir. Cildin altında birikmiş olan kanın ve tortuların vakumlanarak alınmasıdır ve farklı şekilleri vardır. Bu işlem camla ya da hayvan boynuzlarıyla yapılabilir. Günümüzde daha modern şekilde yapılıyor” dedi.

Hacamatın birçok hastalık için yapılabileceğini anlatan Ayral, “Kişi eğer anemi dediğimiz kansızsa, aşırı korkusu varsa ve ileri yaşta olup çok zayıfsa hacamat yapıyoruz. Ancak kuru hacamat yapıyoruz. Yani kan olmadan hacamat yapıyoruz. Genel olarak her yaşta yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Eğitim almış doktorlara yaptırılmalı” Sağlık Bakanlığının hacamat konusunda güzel bir çalışma yaptığına dikkat çeken Ayral, “Üniversite çatısı altında doktorlara eğitim verilmekte. Bu eğitimleri tamamlayıp sınavı geçen doktorlar yapabiliyor bunu. Halkımızdan rica ediyoruz, sağlık ihmale gelmez. Bunun içi her yerde ve herkese yapılmaması gerekir. Hacamatı eğitim almış, sertifikalı doktorlara yaptırmalarını önemle tavsiye ediyorum” ifadelerinde bulundu. “Alerjisi olanlar hacamat yaptırmalı” Bahar ayında olunduğunu ve etrafta yoğun bir şekilde polenlerin bulunduğunu dile getiren Dr. Ayral, şunları kaydetti: “Alerjik reaksiyonlar olacak. Alerjisi olanlar daha çabuk ve sık hacamat yaptırmalı. Kişinin yaşına göre, hastalığına göre, ihtiyacına göre ne kadar yapılacağına doktoru karar verebilir. Onun için yaptığınız yer eğer sertifika almış doktor ise zaten kendisi kaç seans yapmanız gerektiğini izah eder. Hacamat eğer doğru yere yapılırsa fayda sağlar. Vücutta her yere kupa atılması, her yere bardak çekilmesi doğru değil, belirli spesifik noktalar var. Bu noktalar alınan eğitimler boyunca doktorlara öğretiliyor. Dışarıda ki bir insana hacamat yaptırdığınız zaman o rastgele el alışkanlığına göre oraya atar. Bu nedenle de eğitimli kişiler tercih edilmeli.” “Hacamat ve akupunktur birlikte yapılmalı” Hacamatla birlikte akupunktur yapılmasını da öneren Ayral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hacamat doğru noktaya denk gelirse vücudun kendi sistemini devreye sokuyor. Vücut kendisi kendini temizleme, kendini yenileme gücüne sahiptir. Onu devreye sokarsak muazzam bir şekilde kanserle, hastalıklarla, şekerle mücadele edebilir. Zaman içerisinde yediğimiz doğal olmayan şeyler, ilaçlar, toksinler, sigara dumanı ve saire kendi içimizdeki o gücü baskılıyor. Biz buna otonom sinir sistemi diyoruz. Yani vücudun kendi bağışıklık sistemini, kendi gücünü, bu örtünmüş olan, gizlenmiş olan güç hacamat ile beraber o sinir uçlarının uyarılması çok önemlidir. Yani vücudun kendi enerjisi, kendi dengesi zaten akupunkturdan gelen bir şey. Hacamat ve akupunkturun beraber olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle hacamat sadece kan ile olan şey değildir. Akupunktur da iğneler batırılır. Hiçbir kan işlemi yoktur. Kansız olur. Dünyada 180 ülke tarafından kabul görmüş bir şey bu. Sinir uçlarının uyarılmasıyla birlikte vücudun kendi sistemi devreye giriyor. Hacamat da aynı sisteme sahiptir. Yeter ki doğru noktaya yapılsın.”