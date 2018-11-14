Doktorlar diyabetli hastalarıyla Ani Örenyeri'ni gezdi - KARS
- Ani Örenyerinin gezilmesi - detay - Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi Halkla İlişkiler Uzmanı Miyase Yılmaz'ın konuşması - Hemşire Cansu Toker'in konuşması Doktorlar diyabetli hastalarıyla Ani Örenyeri'ni gezdi - 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Ankara'dan, Doğu Ekspresi ile Kars 'a gelen diyabet hastaları, aileleri ve doktorlardan oluşan grup Ani Örenyeri'ni ziyaret etti - Hemşire Cansu Toker: - "Doğu Ekspresi ile geldik yolculuğumuz eğlenceli geçti. Çocuklarımızın şekerleri de gayet yerinde hepsi iyi kontrolleri yapılıyor"KARS (AA) - 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Ankara'dan, Doğu Ekspresi ile Kars 'a gelen diyabet hastaları, aileleri ve doktorlardan oluşan grup Ani Örenyeri'ni gezdi.14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde, diyabet hastaları ve ailelerini kaynaştırmak için Ankara'dan yolculuğa çıkan grup, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars 'a ulaştı.Ankara'daki özel bir merkezde görevli Prof. Dr. Tümay Sözen ve Doç. Dr. Ergun Çetinkaya'nın öncülüğünde, Kars 'ta kültür yolculuğa çıkan 27 kişilik grup, ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Örenyeri'ni ziyaret etti.Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti", "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'ni gezen diyabetli hastalar, aileleri ve hekimler eğlenceli vakit geçirdi.Merkez yetkilisi Miyase Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldan beri diyabetli çocuklar ve aileleriyle diyabet gezileri düzenlediklerini söyledi.
Yılmaz, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, "Elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Ankara'dan Doğu Ekspresi ile geldik Kars 'a. Şu anda Ani Örenyeri'ndeyiz, gayet güzel keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi. Düzenlenen etkinliğe değinen Yılmaz, "Etkinliğin amacı diyabetli çocukların ortak sıkıntılarını, problemlerini bir arada konuşarak halledebilmelerini sağlamak aslında. Yalnız olmadıklarını, diyabet hastalığının herkeste olabileceğini, sadece onlarda olmadığını vurgulamak, halkımızı bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Biraz yalnız hissediyorlar kendilerini. Aslında yalnız değiller, biz onlara destek veriyoruz, halkımızdan da bu yönde destek bekliyoruz." diye konuştu. Hemşire Cansu Toker de "Yolculuğumuz eğlenceli geçti. Çocuklarımızın şekerleri de gayet yerinde, hepsi iyi, kontrolleri yapılıyor zaten. Ani Örenyeri'ndeyiz, eğlenceli geçiyor. Şeker kontrollerinin dışında oyun oynadık, şarkı söyledik biraz eğlenceli geçmesini sağladık." ifadesini kullandı.Geziye katılanlardan Seher Çelebi, güzel bir Doğu Ekspresi yolculuğunun ardından Kars 'a geldiklerini belirterek, "Yolculukta diyabetli diğer çocukların anne ve babalarıyla tanıştık, güzeldi. Kars 'a hatta Doğu Anadolu'ya da ilk defa geliyorum, çok güzel, beğendim." dedi.