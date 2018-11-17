Doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü Haberi



- Bursa'da doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü. Özel Hayat Hastanesi hekimleri, sağlık çalışanları ve hastaları, Diyabet Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği 'Her gün 10 bin adım' projesine destek için Heykel'de toplandı. Çalışanlar, Atatürk Anıtı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş esnasında vatandaşlara broşür ile yeşil elma dağıtıldı. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturuyor. Diyabet ülkemizde görülme ihtimali artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Diyabet, körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, ayak ve bacakların kaybına sebep olabilen önemli hastalıklar ortaya çıkartıyor. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ayraca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen her gün 10 bin adım projesine destek sağlamak istedik" dedi.



