Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü

Doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul'un açıklamaları yürüyüşten detaylar

( BURSA ) BURSA

Hastalık Diyabet Böbrek Yetmezliği Sağlık Çalışanları Trol 


- Bursa'da doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü. Özel Hayat Hastanesi hekimleri, sağlık çalışanları ve hastaları, Diyabet Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği 'Her gün 10 bin adım' projesine destek için Heykel'de toplandı. Çalışanlar, Atatürk Anıtı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş esnasında vatandaşlara broşür ile yeşil elma dağıtıldı. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturuyor. Diyabet ülkemizde görülme ihtimali artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Diyabet, körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, ayak ve bacakların kaybına sebep olabilen önemli hastalıklar ortaya çıkartıyor. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ayraca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen her gün 10 bin adım projesine destek sağlamak istedik" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı